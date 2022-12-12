近日，在联合国安理会审议向乌克兰提供武器问题的相关会议上，美国匹兹堡大学客座法学教授丹尼尔·科瓦利克进行了远程视频发言。他通过列举一些欧美媒体的报道指出，在向乌克兰提供武器问题上，美国一直缺乏有效监管，并且随着这些武器装备数量的提升，也给周边地区乃至全球安全带来风险。

在发言中，科瓦利克引述了今年4月美国有线电视新闻网的报道。该报道称，美国几乎没有办法追踪其向乌克兰提供的反坦克、防空及其他武器装备。

科瓦利克还表示，今年6月，英国《卫报》报道称，国际刑警组织负责人对于运往乌克兰的武器有可能最终落入犯罪组织之手，表达担忧。科瓦利克指出，此后在今年8月、11月乃至12月，美国哥伦比亚广播公司、《华盛顿邮报》以及《国会山》日报网站，均刊登相关报道，指出对于美国向乌克兰提供的武器进行追踪和监管，具有很大难度。

美国匹兹堡大学客座法学教授 丹尼尔·科瓦利克：2022年11月1日《华盛顿邮报》（报道），美国在俄乌冲突中追踪美国武器，报道称对于运往乌克兰（需要特别监管的）高风险武器，美国核查人员只对其中的10%进行了检查，这简直难以置信。

科瓦利克还表示，对于一些研究报告以及媒体报道中所称的，需要对美国运往乌克兰的武器装备进行监管一事，他认为很难执行。他呼吁国际社会应该加强对于这一问题的关注和监督。

美国匹兹堡大学客座法学教授 丹尼尔·科瓦利克：美国是不会这么做的，差不多就在两天前，美国国会众议院（外交事务）委员会，当时在考虑是否要对美国向乌克兰提供的武器装备和资金进行核查，然后这个提案被否决了。

（来源：央视新闻客户端）

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