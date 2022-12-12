新华社利雅得12月11日电 通讯：“我们是好朋友、好伙伴、好兄弟”——中阿友好合作交流展见证中阿友好关系发展历史

新华社记者段敏夫 胡冠 王海洲

“参观图片展后，我更加深刻地认识到，阿拉伯国家和中国是好朋友、好伙伴、好兄弟。我要不断提升自己的中文水平，努力成为一名促进阿中交流合作的使者。”已学习中文3年的沙特阿拉伯人穆罕默德·法哈尼在参观完中阿友好合作交流展后深情对记者说。

由国务院新闻办公室指导，新华通讯社主办，新华社中国图片社承办的中阿友好合作交流展近日在沙特阿拉伯首都利雅得成功举办。展览分为“历久弥坚”“合作新篇”“文明互鉴”三部分，展出的103张照片均来自新华社中国照片档案馆的珍贵馆藏资源，生动展现了中国与阿拉伯国家在经济、社会、文化、抗击新冠疫情和人道主义援助等领域的合作交流成果。

过去10年，中阿关系进入新时代，各领域取得一系列标志性、突破性成就。中阿关系全面蓬勃发展，成为发展中国家团结合作的样板。这些都在本次展览中得到充分体现。

穆罕默德·法哈尼在展出的图片前驻足观看，每当遇到图片说明中不认识的中文会向展览工作人员请教。“展出的每张照片我都看了，真是太精彩了！”他说，“语言是连接不同文化的桥梁，作为中文专业的学生，我通过学习中文了解中国文化。阿拉伯国家和中国之间的友谊源远流长，这些照片让我对阿中传统友谊、双方合作有了更加直观和深入的了解。”

哈利利·优素福不只是图片展的参观者，而且是其中一张图片的主人公。“这张照片上的人就是我，当时我正在利雅得书展看书，非常高兴那个美好的瞬间能被记录下来，并作为展现阿中交流合作的图片在这里展出。”

沙特中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼表示，近年来，阿拉伯国家和中国在政治、经济、能源、人文交流、抗击新冠疫情等领域的合作不断深化，双方对彼此的了解不断深入。“人文交流是促进民心相通的重要途径，这次图片展为沙特民众了解中国、了解阿中合作最新进展打开了一扇窗。”沙巴尼说。

“这张照片里，中国神舟十四号载人飞船乘组通过开设‘天宫课堂’与孩子们互动；这张照片展示的是中国企业承建并运营的亚吉铁路通车时，一名本地司机在做出发前的准备……”沙特国王大学教授、本次展览沙方顾问易卜拉欣·沃哈伊布在现场客串起了临时讲解，为当地参观者介绍照片内容及拍摄背景。

“这里有很多精彩照片，每张照片背后都有一段与阿中合作交流有关的动人故事。如今，阿中交流合作已深入方方面面，与越来越多的人息息相关，阿拉伯国家和中国始终守望相助，相互支持。我希望通过这些照片向参观者展示最真实、立体的中国，讲述最动人、生动的阿中合作故事。”易卜拉欣说。

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