艾哈迈德·阿布·盖特

当今世界正面临巨大挑战，只有加强国际合作，才能有效应对危机、实现经济增长。阿拉伯国家普遍重视中国发展经验，希望进一步加强同中国的交流合作

阿拉伯国家和中国都支持多边主义，希望推动多边合作，让世界各国都有机会实现发展繁荣。首届阿拉伯国家—中国峰会的举行表明，双方致力于为阿中战略伙伴关系开辟更为广阔的前景。

阿中都有深厚的文化根基、悠久的历史传承，双方友好交往源远流长。阿拉伯国家和中国在捍卫国家主权、维护民族尊严的斗争中始终相互支持。阿拉伯国家在新中国恢复在联合国合法席位以及台湾等问题上给予中国有力支持；中国坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，提出了解决巴勒斯坦问题的“四点主张”，阿方对此高度赞赏。

2004年，阿中合作论坛首届部长级会议在阿盟总部召开，标志着阿中合作论坛正式启动。论坛宗旨是加强对话与合作、促进和平与发展。经过18年的发展，论坛框架下已建立起部长级会议、高官会、高官级战略政治对话等17项合作机制。阿中合作论坛成为推动阿中关系发展的重要引擎，在国际上树立了跨区域合作的成功典范。2016年1月，习近平主席访问阿盟总部，并发表题为《共同开创中阿关系的美好未来》的重要演讲。那是一次历史性访问，体现了中方对发展同阿盟及其成员国关系的高度重视。

阿中两大民族在古丝绸之路上出入相友，丝路精神延续至今。中国提出的共建“一带一路”倡议具有重大意义，有助于阿中加强在经贸、基础设施建设、人文交流等多个领域合作，阿拉伯国家普遍支持该倡议。2018年7月，在阿中合作论坛第八届部长级会议上，阿盟同中国签署《阿中合作共建“一带一路”行动宣言》。在共建“一带一路”合作的带动下，阿中经贸合作和文化交流近年来取得了长足发展。

新冠肺炎疫情发生以来，阿拉伯国家和中国携手抗疫，在疫苗研用、联防联控、经验共享、医疗药品等方面高效合作，为全球抗疫合作树立典范。中国还向阿盟秘书处提供新冠疫苗援助，我对此给予高度评价。

当今世界正面临巨大挑战，只有加强国际合作，才能有效应对危机、实现经济增长。中方提出全球发展倡议，有助于各方以合作应对发展挑战。有效落实该倡议，重点推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、数字时代互联互通等领域合作，对于发展中国家战胜困难、实现发展具有重要意义。阿拉伯国家普遍重视中国发展经验，希望进一步加强同中国的交流合作。

阿拉伯国家拥有丰富的人力资源、巨大的发展潜力和远大的发展梦想。面向未来，阿拉伯国家希望进一步加强与中国的合作，在共建“一带一路”中释放自身发展潜力，实现发展目标。只要双方共同努力，携手构建阿中命运共同体，就一定能助力彼此实现发展梦想。

（作者为阿拉伯国家联盟秘书长）

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)