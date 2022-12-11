“站在历史的十字路口，我们要赓续中海友好传统，以建立中海战略伙伴关系为契机，充实中海关系战略内涵。”当地时间9日，中国国家主席习近平出席在沙特首都利雅得举行的首届中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并发表主旨讲话。这次峰会是中国与海合会国家领导人第一次齐聚一堂，共商中海合作大计。双方决定建立并加强中海战略伙伴关系，这是本次峰会最具标志性的成果，开创了中海合作的新阶段。

海合会是海湾地区最主要的政治经济组织，成员国包括沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼、巴林6国。中国与海合会国家之间关系很古老，古丝绸之路缔结了双方近两千年的友好交往史。同时，中海关系很年轻，中方自海合会1981年成立起与它建立了联系。41年来，中海政治互信、经济互补、民心相通，走在中国同中东地区国家合作的前列。特别是过去10年，中海合作取得丰硕成果。中国多年保持海合会第一大贸易伙伴地位，中国同海合会6国都签署了共建“一带一路”合作文件，中海关系生机盎然。

当前国际局势动荡不安，世界经济脆弱性更加突出，特别是粮食、能源安全困扰全球。中国与海合会国家，都面临着应对全球性挑战的压力，都有实现民族发展振兴的任务，都有加强合作、相互借力的愿望。在此背景下，首届中海峰会召开可以说是水到渠成。双方决定建立并加强中海战略伙伴关系，为各自发展乃至全球和平发展带来新契机。

中海要做什么样的战略伙伴？习近平主席提出四点主张——做共促团结的伙伴、做共谋发展的伙伴、做共筑安全的伙伴、做共兴文明的伙伴。这四点主张既着眼政治互信，又紧跟发展与安全议题，更是从为人类文明进步作出贡献的角度，为中海关系发展指明了方向。

中海下一步如何推进务实合作？峰会上，习近平主席提出，未来3到5年，中国愿同海合会国家在以下重点合作领域作出努力：构建能源立体合作新格局、推动金融投资合作新进展、拓展创新科技合作新领域、实现航天太空合作新突破、打造语言文化合作新亮点。

这五点“新”既涵盖中海传统合作领域，也反映了近年来中海合作的新特征，充实了中海关系战略内涵。峰会联合声明体现了中方相关主张。峰会通过的中海战略对话2023年至2027年行动计划，就双方各领域合作作出了具体部署。

沙特首都利雅得，城市街头 总台记者卢心雨拍摄

提到中海合作，人们首先想到的恐怕就是能源合作。海合会国家石油、天然气储量分别占全球的30%、20%，而中国多年保持海合会第一大石化产品出口国地位。当前，中海都在推进绿色发展转型。此次峰会上，习近平主席表示中国将继续从海合会国家持续大量进口原油，扩大进口液化天然气，同时提出加强清洁低碳能源技术合作，这为中海关系新阶段的能源合作规划了路径。

近年来，海合会国家大力推进经济结构多元化和产业升级，高技术合作成为中海合作的新亮点。比如，2020年10月，沙特数据与人工智能局与中国华为公司建立合作伙伴关系，帮助沙特实现数字化转型。澳大利亚东亚论坛网站近日发表文章称，现在科技合作已成为推动中海交往的强大催化剂。

本次峰会上，习近平主席提出“中国愿同海合会国家共建大数据和云计算中心，加强5G和6G技术合作”“围绕跨境电商合作和通信网络建设等领域实施10个数字经济项目”“欢迎海合会国家航天员进入中国空间站”等一系列举措，将中海高技术合作推向新高度，为双方经济社会带来新动能。

阿拉伯谚语说“独行快，众行远”；中国人讲“朋友多了路好走”。海合会国家表示，愿同中方落实好此次峰会成果，持续深化海中重点领域合作，更好造福双方人民。站在新的历史起点，“既古老又年轻”的中海关系必将焕发更大生机。

（国际锐评评论员）

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