新华社北京12月10日电 题：构建面向新时代的中阿命运共同体 开创中海关系美好未来——习近平主席在首届中阿峰会、中海峰会上的主旨讲话引发热烈国际反响

新华社记者

首届中国－阿拉伯国家峰会9日在沙特首都利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行。习近平主席在会上发表题为《弘扬中阿友好精神 携手构建面向新时代的中阿命运共同体》的主旨讲话。

同日，首届中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行。习近平主席发表题为《继往开来，携手奋进 共同开创中海关系美好未来》的主旨讲话。

习近平主席的主旨讲话引发热烈国际反响。多国人士认为，习近平主席全面总结了中阿友好精神和中海关系跨越式发展经验，指明中阿、中海关系发展方向和路径，擘画务实合作蓝图，将进一步加强中国同阿拉伯世界的友好合作，推动携手构建面向新时代的中阿命运共同体，开创中海关系美好未来。

开启中阿、中海关系新时代

习近平主席在中阿峰会主旨讲话中强调弘扬守望相助、平等互利、包容互鉴的中阿友好精神，携手构建面向新时代的中阿命运共同体。他在出席中海峰会时强调，站在历史的十字路口，我们要赓续中海友好传统，以中海战略伙伴关系为契机，充实中海关系战略内涵。

“习近平主席的讲话为新时代阿中关系深入发展指出方向和路径，推动双方携手构建面向新时代的阿中命运共同体。”沙特阿拉伯新闻部国际媒体处总监侯赛因·沙马里说。

侯赛因·沙马里认为，阿中峰会上，阿中双方一致同意全力构建面向新时代的阿中命运共同体，这对于促进阿中关系发展具有划时代的里程碑意义。阿中双方始终是好朋友、好伙伴、好兄弟，一定会发扬光大友好精神，推动阿中关系走深走实，创造更加灿烂的明天。

“习近平主席的讲话为深化面向和平与发展的阿中战略伙伴关系、开启合作新篇章增添动力。”曾在中国学习和生活多年的毛里塔尼亚作家亚尔班·侯赛因·哈拉奇说，习近平主席总结了阿中友好精神的发展经验，提出面向新时代的阿中命运共同体的发展方向。“我们相信阿中伙伴关系未来将进一步深化。”

阿尔及利亚瓦德大学政治与国际关系学教授哈立德·巴卡斯指出，习近平主席的讲话聚焦阿中之间互利共赢和共同发展，这与一些国家建立在霸权基础上的对阿政策有天壤之别。他说，中国就与阿拉伯国家合作提出的多项重要举措体现了阿中合作的高水平。为落实阿中峰会各项成果，阿拉伯国家有望不断制定具体的集体行动措施，使合作成果最大化。

“习近平主席在讲话中强调赓续中国和海湾阿拉伯国家友好传统，充实双方关系战略内涵，道出了海湾阿拉伯国家人民的心声。”阿曼《祖国报》社长马哈尔·哈吉说，海湾阿拉伯国家是中国“一带一路”倡议的坚定支持者和践行者，双方在“一带一路”框架内各领域合作广泛而密切。此次海中峰会决定，建立并加强海合会和中国战略伙伴关系，这将深化各领域合作，更好造福双方人民。

在科威特《阿拉伯人》报总编法沃兹·巴哈尔看来，习近平主席的讲话将推动海中合作迎来全新发展。他说，海合会国家与中国的合作模式不断完善发展，相信首届海中峰会的举办将为双方贸易往来和经济发展增添动能。

“习近平主席的讲话将推动海中合作提升至全新高度。”阿拉伯投资者联盟主席贾迈勒·巴尤米说，海中关系是南南合作的典范，双方高质量共建“一带一路”对于促进海合会发展意义深远。

擘画务实合作新蓝图

习近平主席在首届中阿峰会上提出中阿务实合作“八大共同行动”，在出席首届中海峰会时强调，未来3到5年，中国愿同海合会国家在五个重点合作领域作出努力。这些务实倡议和举措得到阿拉伯国家各界人士积极响应。

约旦工贸部政策研究室主任巴沙尔·贾比尔曾到中国进修学习，实地研究中国发展经验，亲身感受到中国巨大发展变化。他特别关注习近平主席在讲话中提出的中阿未来务实合作举措，特别是“八大共同行动”。他表示，习近平主席的讲话无疑将进一步激发阿中双方各自潜能，拓展双方在基础设施建设、能源、农业、卫生健康、绿色创新等领域的优势互补，实现共同进步。

“中国提出的共建‘一带一路’倡议得到阿拉伯国家的广泛支持、参与，因为这符合阿拉伯国家自身发展利益。”习近平主席的讲话令埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德对未来阿中合作有了更多期待。他说：“中国是值得信赖的合作伙伴，希望峰会后双方将达成更多贸易协定，进一步扩大阿中之间的经济合作和贸易往来。”

沙特国王大学教授易卜拉欣·沃哈伊布说，近年来阿中不断加强战略对接，经贸、能源、基础设施建设等传统领域合作不断巩固，绿色低碳、数字经济、航空航天等新合作领域不断开拓，阿中合作对南南合作起到积极示范推动作用。

“国之交在于民相亲，语言是不同国家人民进行交流的重要载体。”习近平主席在“八大共同行动”中强调的文明对话共同行动和青年成才共同行动，让曾在中国学习多年的突尼斯迦太基大学高等语言学院东方语系主任哈立德·哈吉·艾哈迈德深感振奋。他表示，阿拉伯国家与中国在人文领域特别是中文教学领域富有成效的合作有目共睹。过去几年，阿联酋、沙特等国已将中文教学纳入国民教育体系，相信随着阿中合作不断加深，将会出现新一波“中文热”。

“构建能源立体合作新格局”“推动金融投资合作新进展”“拓展创新科技合作新领域”“实现航天太空合作新突破”“打造语言文化合作新亮点”，习近平主席强调的中海未来3到5年重点合作领域让阿拉伯商人联盟会长、约旦商人协会会长哈姆迪·塔巴看到新的机遇。哈姆迪·塔巴指出，这必将加强双方发展战略对接，同时也将推动海合会国家学习借鉴中国在创新科技、金融投资、交通基建等方面的先进技术和发展经验，并由此辐射助力整个中东地区经济复苏与增长。

对于习近平主席在讲话中强调的“中国拥有广阔消费市场，工业体系完备，海方能源资源丰富，经济多元化发展方兴未艾，双方是天然合作伙伴”，阿联酋扎耶德大学伊斯兰世界研究所前所长纳赛尔·阿里夫非常赞同。他说，海湾国家拥有丰富的资源，中国是世界上重要的政治和经济大国，海湾国家希望能够受益于中国在工业、农业、科技等方面的创新能力，同时也期待双方加强更深层次的合作，扩大共同利益。

促进地区和世界稳定繁荣

习近平主席在讲话中指出，中方将坚持维护世界和平，促进共同发展，推动构建人类命运共同体。坚定奉行独立自主的和平外交政策，维护国际公平正义。坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，深化拓展全球伙伴关系。坚定奉行互利共赢的开放战略，推进高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，以中国新发展为包括阿拉伯国家在内的各国提供新机遇。

“习近平主席的讲话充满中国智慧。”约旦中国问题专家、作家萨米尔·艾哈迈德说，阿中峰会必将促进双方不断释放合作潜力、书写文明交流互鉴的新篇章。他相信双方携手构建面向新时代的阿中命运共同体，将更好捍卫国际关系准则，带动发展中国家合作。

“阿中作为发展中国家利益和多边主义的捍卫者，有着天然的亲近感。”突尼斯《新闻报》编辑和出版总监舒克里·本·纳西尔说。他强调，中国的成功经验给阿拉伯国家提供了借鉴，阿方应利用好中方提供的平台，加快发展。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔认为，习近平主席的讲话彰显了中国构建以合作共赢为核心的新型国际关系的决心。阿德希尔说，阿拉伯国家比较集中的中东地区仍面临许多发展挑战，中国提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议，将有助于解决中东地区冲突、推进经济社会发展。

“此次阿中峰会为世界注入了更多经济确定性和政治稳定性，这是朝着构建人类命运共同体的正确方向迈出的重要一步。”阿德希尔说。

伊拉克大学新闻系教授穆罕默德·朱布里说，习近平主席的讲话表明中国推动构建人类命运共同体的坚定立场。中国提出“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议并不断推进、落实，这符合阿拉伯世界的利益，中国发展为国际社会带来新机遇。他高度赞赏中方“愿继续为促进中东和平安宁贡献中国智慧”的立场，指出中国始终坚持公平正义，坚持根据国际法、《联合国宪章》原则解决问题，有力维护了中东地区和平稳定。

习近平主席在讲话中重申，中方坚定支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，将继续向巴方提供人道主义援助，支持巴方实施民生建设项目，并增加对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处捐款。

这令巴勒斯坦政策与战略问题研究中心主任哈尼·马斯里感触很深。他指出，作为联合国安理会常任理事国，中国在中东热点问题上一直秉持公正立场，始终同巴勒斯坦人民站在一起，为中东问题解决提供中国方案。

“中国奉行互利共赢的原则，为众多阿拉伯发展中国家提供了新的机遇。”哈尼·马斯里说，“中东问题的解决离不开中国发挥的作用，阿拉伯国家未来需要同中国在地区事务上加强沟通和交流，共同促进地区和世界的稳定与繁荣。”

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