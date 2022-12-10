两国元首亲自签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》、 双方同意将中沙高级别联合委员会牵头人级别提升至总理级、中方同意将沙特列为中国公民组团出境旅游目的地国、沙方欢迎更多中国企业积极参与沙特工业化进程……

当地时间8日，中国国家主席习近平在利雅得王宫会见沙特国王萨勒曼，并与沙特王储兼首相穆罕默德举行会谈。双方就推动中沙全面战略伙伴关系得到更大发展达成共识。沙特《利雅得报》总编辑哈尼·法里德·瓦法评论道，“此访必将推动沙中各领域合作迈上新台阶，为沙中关系开辟更加光明的前景。”

中沙两国相距遥远，但交往源远流长。古丝绸之路上的驼队是中沙友谊的见证。如今，沙特的阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆里，珍藏着当年中国人手绘的一幅从长安到麦加沿线的地图，它被认为是中国到西亚地区最早的地图。传承友谊，是中沙关系发展的应有之义。

2016年，沙特成为习近平担任中国国家主席后访问的第一个阿拉伯国家。访问期间，中沙两国宣布建立全面战略伙伴关系，并决定成立中沙高级别联合委员会。6年后，沙特又成为习主席在中国共产党二十大之后首访的中东国家。战机护航、护卫机伴飞、国旗色空中彩带、鸣放礼炮……沙特为迎接习主席到访准备了最高规格的接待。这些安排是中沙友好关系的生动写照，表明两国既是战略伙伴，也是真诚朋友。

有传承，更有开创。当前，百年变局加速演进，世界经济复苏乏力，某些西方大国推行单边主义、干涉别国内政，加剧了地缘政治局势紧张。中国与沙特发展战略契合、发展理念相近、发展优势互补，是天然的合作伙伴。新形势下，双方深化政治互信、促进经济合作、加强人文交流，既符合两国的发展利益，也有助于维护世界的和平稳定。

“中方的利益也就是沙方的利益。”沙特国王萨勒曼这一表态引起了众多媒体的关注。访问期间，中沙双方都表达了对彼此坚定的政治支持。习主席强调，中方坚定支持沙特继续走符合本国国情的发展道路。穆罕默德王储兼首相用了三个“坚定支持”和一个“坚决反对”表达了对中方的力挺。在当前国际和地区形势深刻复杂演变的背景下，中沙在彼此核心利益问题上相互支持，为新时代中沙关系发展保驾护航。

中沙不断深化友谊，还需向经贸合作要动力。新冠疫情之下，2021年中沙双边贸易额仍同比增长30%，充分展现了双方经贸合作的韧性。此次与穆罕默德王储兼首相会谈时，习主席表示中方支持沙方“2030愿景”、“绿色中东”等一系列重大发展倡议，强调双方要落实好共建“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”对接。这为中沙加强经贸合作指明了方向。

沙特“2030愿景”是一份雄心勃勃的宏伟蓝图，目的是让沙特逐渐摆脱石油收入的依赖，成为阿拉伯世界的心脏、全球投资中心以及连接亚欧非三大洲的全球枢纽。为实现这一目标，沙特需要大量基础设施建设以及发展非传统能源产业，这些与“一带一路”倡议有很多共通之处。

当前，从延布炼厂到古雷乙烯石化项目，从吉赞产业聚集区到红海公用基础设施项目，从5G通信到合作探月，双方发展战略已经在深度对接。访问期间，习主席强调要拓展电子商务、数字经济、清洁能源、高技术、航天研发等领域合作，这为中沙深化经贸合作注入了动力。有分析人士指出，如果说沙特“2030愿景”是一块宏大拼图，那中国元素一定是不可或缺的一块。

国之交在于民相亲。语言是了解一个国家的钥匙。目前沙特有4所大学开设中文专业，8所中小学开设中文选修课。近日，习近平主席复信沙特中文学习者代表，鼓励沙特青年学好中文，为增进中沙、中阿友谊作出新的贡献。瓦萨尔是向习主席写信的沙特学生之一。她激动地说，“习近平主席的回信让我更加坚定了学好中文的信心。我很庆幸，自己能在最好的年华‘遇到’中文。”中沙人文交流越频繁，两国关系发展的基石就越牢固。

有理由相信，不断深化的中沙全面战略伙伴关系，将会给双方民众带来更美好的希望，为维护中东和平稳定、促进世界发展繁荣作出更大贡献。（国际锐评评论员）

（来源：央视新闻客户端）

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