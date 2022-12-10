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沙特通讯社：沙特与中国在经济方面合作亮眼 前景光明

2022年12月10日13:15 | 来源：海外网
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海外网12月9日电 沙特通讯社12月7日刊发题为《沙特与中国：历史悠久 前景光明》文章，称沙特正与中国在外交、文化、空间技术，特别是经济领域加强密切合作和相互了解，取得的成果都将造福于两国人民。

文章表示，1990年，两国正式建交，并在政治、经济、青年和其他层面建立相关交流机制。沙特一直积极发展与中国的双边关系，这也是该国国家战略计划的一部分。沙特国王萨勒曼2016年曾表示，过去25年来，沙特和中国的友好关系稳步发展，两国都致力于实现世界稳定，促进世界和平与安全。文章说，沙特与中国在多方面取得优秀合作成果，如空间技术领域、文化交流等领域，其中最为瞩目的是在经贸领域的亮眼成果。中国连续5年成为沙特的第一大贸易伙伴。沙特大量进口中国商品，双方有天然的、互利的经济关系。

文章写道，沙特目前已经成为中国在中东地区的全面战略伙伴。2005年至2020年期间，中国在17个阿拉伯国家的投资总额达1969亿美元，沙特占其中20.3%以上，成为这一段时期接受中国投资最多的阿拉伯国家。沙特于2022年12月9日举办首届中阿峰会，沙特和中国将通过峰会，继续加强双边合作关系和战略伙伴关系，并进一步激发双方的经济潜力。（海外网 王珊宁）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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