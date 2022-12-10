彭博社12月5日文章，原题：不要忽视欧洲反对“买美国货” 12月1日，法国总统马克龙在会晤美国总统拜登前警告称，美国目前实行的“保护主义”贸易政策很可能会“分裂西方国家”。这听起来也许是危言耸听，但马克龙说辞有一定原因。虽然拜登政府推出的补贴清洁能源投资和高科技制造业的计划有一定积极意义，但若执行不当，会威胁现行的国际经济合作。

在清洁能源投资领域，今年8月，拜登正式签署《通胀削减法案》，该法案包含向美国企业和消费者提供3690亿美元补贴和税收抵免的一揽子计划，涉及包括光伏、电动汽车、储能、氢气生产等领域，并对本土新能源汽车生产、制造和销售等各环节的扶持。但该法案优先考虑使用美国工会劳工，对其他国家企业并不公平。

在高科技制造领域，拜登还签署了《芯片和科学法案》。该法案将提供约527亿美元的资金补贴和税收等优惠政策，以吸引各国芯片产业转移到美国，同时限制接受美方补贴和优惠政策的公司在中国投资。除对芯片产业补贴外，该法案还包括对前沿科技的研发进行拨款，涉及资金共高达2800亿美元。这些政策意图破坏国际贸易的竞争环境，使外国生产商处于巨大的劣势。

拜登签署的两项法案虽然将刺激美国相关产业发展，但违背了世界贸易组织的原则，其所奉行的“保护主义”与此前的承诺并不一致。美国的行径，是对自由贸易原则的否定，这是对各国在贸易中追求共同利益的一种背离。

美国前总统特朗普在任期间就曾违背自由贸易原则。在这方面，拜登似乎与他的观点类似。最为可怕的是，如果欧洲自身以相似的政策，采取保护主义，抵制“美国货”来回击美国，这将是一场灾难，双方的损失将无法想象，在一轮轮的报复或回击后，多边贸易体系就会被彻底破坏。（作者是彭博社编辑部，付鸿烈译）

（来源：环球时报）

(责编：贾文婷、刘叶婷)