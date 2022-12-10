新华社比什凯克12月9日电 （记者关建武）当地时间12月8日，国务院副总理胡春华在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克会见吉总统扎帕罗夫。

胡春华向扎帕罗夫总统转达了习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，介绍了中共二十大取得的重大成果和深远意义。他表示，今年以来，习近平主席同您多次会晤，就深化中吉全方位合作达成重要共识。中方愿与吉方共同努力，按照两国元首指引的方向，推动中吉关系和两国务实合作取得新进展。

胡春华表示，中方愿与吉方一道，携手构建中吉命运共同体，扩大双边经贸合作，不断拓展合作广度和深度，加快推进大项目建设，加强互联互通合作，深化农业领域合作，进一步加强国际协作，推动中吉全面战略伙伴关系不断向前发展。

扎帕罗夫表示，吉方珍视吉中睦邻友好合作和全面战略伙伴关系，支持中方在涉疆、涉台、涉港等问题上的立场，支持中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议，愿同中方共同推进中吉乌铁路等项目，深化共建“一带一路”合作。

同日，胡春华与吉内阁总理阿·扎帕罗夫举行会谈，就双方各领域务实合作深入交换意见。

《 人民日报 》（ 2022年12月10日 06 版）

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