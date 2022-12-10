本报记者 管克江 沈小晓

图为中国港湾参与建设的沙特阿拉伯红海旅游项目乌玛哈特岛工程。

费萨尔·阿亚兹摄

在阳光的照射下，红海的海水显得格外清澈。环境工程师诺拉里·汗拿出一个打气筒模样的仪器放入水中，仪器另一头连着笔记本电脑。显示屏上立刻出现一串数据。“浊度、酸碱度、含氧量正常！”诺拉里说。作为中国港湾工程有限责任公司（以下简称“中国港湾”）沙特阿拉伯红海旅游项目的工作人员，诺拉里每天要到相关海域检测3次水质，确保施工不对当地环境产生负面影响。

根据沙特“2030愿景”，沙特将大力发展文娱旅游业，促进经济多元化发展。其中红海旅游项目占地2.8万平方公里，覆盖200多公里的海岸线、90座岛屿。这些岛屿中的22座将被开发，建成豪华旅游地，其余的岛屿作为自然保护区。负责项目开发的红海全球公司表示，红海旅游项目将是世界上最雄心勃勃的旅游项目之一，也是坚持可持续发展理念的旅游项目之一。预计到2030年完工时，将建起50个酒店、1000多座住宅和1个国际机场。

中国港湾在红海旅游项目中有多个中标项目，包括相关岛屿的疏浚回填、海滩砂铺设等。中国港湾中东区域管理中心总经理助理陈向阳介绍，红海旅游项目所涉及海域是世界上第四大珊瑚礁群，为数以万计的相关鱼类和无脊椎动物提供栖息地，对于维护生物多样性至关重要。为此，中方在项目执行过程中特别注重保护环境，如在珊瑚礁群附近设置缓冲保护区，涉海疏浚回填作业严格执行“先移植，后防护，再作业”的程序。

在谢巴拉岛上工作的中国港湾技术人员林立伟讲述了前段时间自己的经历。他在岛上巡查时，发现桩基基坑里有几只小小的黑色海龟。经第三方环保单位生物学家确认，发现它们正是被世界自然保护联盟列为极危物种的玳瑁。项目部立即组织人员采取应急措施，将玳瑁幼体转移至无人干扰的自然海域。为了更好地保护这些玳瑁，项目部随后制订了新孵化玳瑁报告及施救指南，并相应调整了施工计划。

红海全球公司项目执行总监雷蒙德·赖斯说，环境保护和可持续发展既是项目建设的目标和要求，也是各方的责任和义务，“中企执行环保高标准的做法值得肯定”。

从红海港口乘坐快艇40分钟，记者登上了乌玛哈特岛。这里将是红海旅游项目中最早投入运营的岛屿之一。负责项目具体施工的中交四航局第二工程有限公司沙特区域分公司副总经理陈晖说：“现在的项目现场，是临时堆土形成的。将来要全部挖掉。”先填土修路，再把路刨掉，这个操作是什么意图呢？陈晖介绍，酒店桩基建设最初设计是进行水上施工，但周边水域较浅，船只无法进入。通过严格论证，中企提出将水上施工变成陆上施工的方案，大大加快了项目进度，同时也有利于其他建设团队的进场。

陈晖表示，沙特方面对红海旅游项目高度重视，中企也为更好建设项目多次提出优化方案。“正是因为我们同业主始终保持密切沟通，彼此信任，我们的项目群也在不断壮大。”

记者在现场采访时，恰逢红海全球公司首席交付官伊安·威廉姆森正在检查项目建设进度。他高兴地对中方项目团队表示：“你们的项目推进有力。让我们继续努力，把项目建设好。”

《 人民日报 》（ 2022年12月10日 06 版）

(责编：岳弘彬、胡永秋)