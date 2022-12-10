首届中阿峰会利雅得宣言

2022年12月9日，利雅得

应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特邀请，为发展中阿双方各领域关系，中华人民共和国和阿拉伯国家联盟成员国领导人于2022年12月9日在沙特利雅得召开首届中阿峰会。

我们愿加强共同合作，提升中阿战略伙伴关系；赞赏中阿人民间深厚的历史纽带、中阿两大古老文明间的密切交往，以及中国同阿拉伯各国牢固的友好关系。2004年于开罗成立的中阿合作论坛为中阿友好关系赋予了鲜明特点，使其成为多边国际合作的成功典范。忆及关于成立论坛的有关文件、2010年论坛发表的关于建立中阿战略合作关系的《天津宣言》、2014年签署的《中阿合作论坛2014年至2024年发展规划》以及2018年签署的《北京宣言》和《中阿合作共建“一带一路”行动宣言》；

我们一致希望为中阿战略伙伴关系开辟更广阔前景，将中阿合作提升至更高水平，服务双方共同利益，支持中阿在发展领域应对新时代挑战的努力，推动实现我们的共同期待，守护子孙后代的未来；

我们坚信，稳定和繁荣二者不可分割，没有可持续发展就没有真正的和平，没有安全、和平与稳定就没有发展和繁荣；

在我们就中阿合作进行高级别磋商后，并考虑到国际和地区问题的最新发展；

我们一致同意：

1.强调我们均愿加强中华人民共和国同阿拉伯国家全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，这是友好合作的典范；致力于通过中阿合作论坛框架下各项机制深化中阿各领域合作，发挥论坛作用，以促进发展领域的努力、推动中阿关系进一步发展。

2.重申我们各国恪守《联合国宪章》宗旨和原则，其中包括相互尊重主权、统一和领土完整原则，不在国际关系中使用武力或以武力相威胁，尊重睦邻友好原则，不干涉别国内政。

3.致力于维护以国际法为基础的国际秩序和多边主义，巩固国际关系中的团结合作与公平公正原则，维护发展中国家利益，捍卫发展中国家权利。

4.强调巴勒斯坦问题始终是中东地区的核心问题，这要求结束以色列对巴勒斯坦领土的占领，并根据联合国有关决议建立一个以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国，在“两国方案”基础上，推动巴勒斯坦问题的公正、全面和持久解决。在此框架下，强调以色列在巴勒斯坦以及阿拉伯被占领土上修建的定居点是非法的，以色列旨在改变耶路撒冷现状的单方面举措是无效的。强调必须维护被占东耶路撒冷的历史和法律地位；强调应发挥联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的重要作用，并给予其支持，以便其履行国际职责；强调必须落实关于难民和保护巴勒斯坦平民的国际决议；呼吁召开更大规模、更具权威、更具影响的国际和会；赞赏习近平主席就解决巴勒斯坦问题提出的“四点主张”，以及中方就巴勒斯坦问题提出的一系列倡议和主张，赞赏中方在巴勒斯坦问题上主持公道正义，积极推动和平进程，以及为巴方改善民生和发展经济提供支持，并向巴方提供人道主义援助，致力于使巴勒斯坦国获得联合国正式成员国资格。

5.重视并赞赏中国国家主席习近平提出的全球发展倡议与全球安全倡议，以及中方通过上述倡议为实现世界和平与发展所作的努力，包括举办全球发展高层对话会。上述倡议呼吁国际社会重视各项发展问题，重振全球发展事业，强调应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观。双方愿共同推进全球发展倡议重点领域合作，为加快落实联合国2030年可持续发展议程作出贡献。

6.一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体，旨在加强中阿团结协作，助力各自民族复兴，促进地区和平发展，维护国际公平正义，为构建人类命运共同体贡献力量。

7.决心就涉及彼此核心利益和重大关切的问题保持政治磋商和相互支持，在各类国际场合就共同关心的国际问题加强团结。

8.强调阿拉伯国家坚定恪守一个中国原则，支持中国维护主权和领土完整，重申台湾是中国领土不可分割的一部分，反对一切形式的“台独”。支持中方在香港问题上的立场，支持中方在“一国两制”框架下维护国家安全、发展完善香港民主的努力。赞赏双方为关怀少数民族作出了重要努力。

9.加强中国同阿拉伯国家全方位、多层次交往，合力应对共同发展挑战。

10.强调应凝聚地区和国际合力，根据有关国际决议、协议和原则寻求叙利亚、利比亚和也门危机等地区危机和问题的政治解决。强调必须维护上述国家的统一、主权和领土完整，反对外国干涉，共同打击在上述国家的恐怖极端组织；支持黎巴嫩、索马里和苏丹为实现安全、稳定、发展、繁荣和反恐所作努力；支持联合国和阿盟为此所作的努力。中方强调支持阿拉伯国家团结协作解决地区安全问题，支持阿拉伯人民独立自主探索自身发展道路。阿方赞赏中方为支持阿拉伯事业、寻求和平解决地区危机以及促进地区与国际和平与安全所作的外交努力。

11.支持根据国际法、《联合国宪章》原则、睦邻友好及国家主权和领土完整原则，为实现乌克兰危机政治解决、恢复安全与和平所作的努力，从而保障各方核心利益。

12.尊重各国自主选择发展理念，强调应共同合作实现可持续发展，减贫脱贫。共同落实“一带一路”倡议，为双方合作和发展提供广阔机遇，努力推动“一带一路”倡议与各阿拉伯国家发展愿景对接，实现互利共赢。

13.弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，尊重各国人民自主选择适合本国国情的民主发展道路和社会政治制度。反对借口维护民主干涉别国内政。

14.强调应在平等和相互尊重基础上开展国际人权合作，反对将人权问题政治化、工具化，反对利用其向别国施压、干涉他国内政。

15.应加强在《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》等联合国应对气候变化框架下的国际努力。支持沙特“绿色中东”倡议、中国提出的绿色丝绸之路倡议等旨在实现绿色发展的各项倡议。

16.强调国际社会不应排除主力能源或忽视对其投资，给能源市场带来挑战，特别是将对发展中国家造成不公正影响。全球经济增长与能源安全、能源供应密切相关，应采取“平衡路线”政策，通过利用各类能源来源，实施碳中和与构建可持续社会为目标的碳循环经济方案，促进全球经济增长。

17.赞赏中国向部分阿拉伯国家、阿盟秘书处提供疫苗、医疗用品等抗疫物资，强调应携手合作推动疫后经济复苏。

18.注意到中方同阿盟秘书处共同发表《中阿数据安全合作倡议》，愿以此为契机不断深化合作，共同推动全球网络空间治理。

19.支持根据《不扩散核武器条约》这一国际核不扩散体系的基石，为防止核武器和大规模杀伤性武器扩散所作的努力。强调应建立中东无大规模杀伤性武器区。

20.加强反恐努力，谴责和打击一切形式、形态和动机的恐怖主义，不应将恐怖主义同任一民族、宗教、国籍、文明挂钩，铲除恐怖主义根源，同时反对反恐“双重标准”。

21.加强文明对话，尊重不同文化，杜绝在不同宗教、文化背景人群中宣扬仇恨、极端思想和文明冲突。强调反对各种形式的伊斯兰恐惧症。强调中阿两大文明为人类文明进步作出了独特贡献，愿继续倡导文明对话交流，维护世界文明多样性，摒弃对特定文明的歧视与偏见，反对“文明冲突论”。

22.强调应巩固中阿在文化、体育、旅游和新闻等领域的民间友好关系。

23.责成双方部委和机构通过中阿合作论坛执行计划及论坛其他机制落实峰会成果。强调下阶段应在政治、经济、社会、发展、经贸、投资、金融、工业、交通运输、能源、环保、农业、粮食安全、旅游、人力资源开发、知识产权、文化、文明对话、教育、科研、科技、新闻、卫生、可持续发展、体育等方面继续开展合作。

24.为沙特承办此次历史性峰会向沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特、王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特表示衷心感谢和赞赏。中方欢迎在华举办下届中阿峰会，具体时间由双方共同商定。

（新华社利雅得12月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月10日 05 版）

(责编：岳弘彬、胡永秋)