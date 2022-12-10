新华社利雅得12月9日电（记者胡冠 王海洲）“新征程的中国与世界”中阿媒体研讨会日前在沙特阿拉伯首都利雅得举办。

研讨会由中国中央广播电视总台发起，30多家阿拉伯国家主流媒体参与。与会者围绕中国新征程与阿拉伯国家新机遇、推动构建中阿命运共同体等议题展开深入交流。

中国外交部中阿合作论坛事务大使李琛表示，面对百年未有之大变局，中国和阿拉伯国家要继续做团结协作的伙伴，坚持支持彼此独立自主探索符合本国国情的发展道路；继续做发展振兴的伙伴，高质量共建“一带一路”、携手落实全球发展倡议；继续做安全稳定的伙伴，推动在地区落实全球安全倡议；继续做文明互鉴的伙伴，为增进中阿民心相通、夯实中阿关系民意根基贡献力量。

巴勒斯坦广播电视部部长兼巴勒斯坦国家电视台台长艾哈迈德·阿萨夫说，阿拉伯国家和中国有相近的发展目标及理念，希望双方媒体加强交流合作，成为连接双方的桥梁纽带，为把阿中关系打造为国际关系典范贡献力量。

也门新闻部副部长纳吉布·加拉布认为，中国共产党带领中国走出了有别于西方的发展道路。中国不仅成为世界第二大经济体，还致力于推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。阿拉伯国家可以从中国的发展经验中获得启发，阿中媒体可以就此加强交流。

埃及《金字塔报》副总编塔里克·苏努提表示，中国倡导的合作共赢理念与阿拉伯国家的发展目标相契合，阿中关系在过去十年间取得了巨大发展。相信未来双方合作将更加紧密，包括埃及在内的阿拉伯各国将从中国的发展中获得更多机遇。

沙特-中国商务理事会主席穆罕默德·阿吉兰说，中共二十大让世界看到了一个更加开放、更加坚韧的中国。“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深度对接，丰富了两国合作内涵，实现了互利互惠。

与会人士还表示，中共二十大擘画了中国未来发展蓝图，为阿拉伯国家发展提供参考借鉴。中阿媒体加强交流合作将为推动中阿关系达到更高水平提供助力。

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