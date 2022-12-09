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外交部发言人：中阿经贸合作不断迈上新台阶

2022年12月09日19:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月9日电（记者董雪）外交部发言人毛宁9日表示，人民币跨境支付的运用，对促进中国同阿拉伯国家贸易往来发挥了重要作用，是中国同阿拉伯国家贸易投资便利化的一个生动缩影。

　　当日例行记者会上，有记者问：在首届中国—阿拉伯国家峰会召开前夕，“世界超市”义乌和沙特完成了首单跨境人民币支付业务。请问发言人对此有何评论？

　　毛宁说，她也注意到了这个好消息。

　　她表示，过去10年，中阿经贸合作不断迈上新台阶。中国目前是阿拉伯国家的最大贸易伙伴。2021年，中国对阿拉伯国家直接投资存量达到230亿美元，比10年前增长2.6倍；中阿贸易额达到3303亿美元，比10年前增长1.5倍。今年前三季度，中阿贸易额达3192.95亿美元，同比增长35.28%，接近2021年全年水平。

　　“习近平主席此次访问沙特时表示，中方愿同沙方提升贸易、投资、金融合作水平，拓展电子商务、数字经济等领域合作。”毛宁说，相信此次访问将推动中沙合作进一步走深走实，实现更高质量、更深层次的互利共赢。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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