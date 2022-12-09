新华网北京12月9日电（记者 薛笔犁）由中国社会科学院世界经济与政治研究所主办的国际形势与中国外交研讨会8日在线上举行。围绕“动荡变革期的国际政治走势”的主题，专家学者纵论当下国际形势与中国外交。

“世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开”，中国社会科学院学部委员、世界经济与政治研究所所长张宇燕在开幕辞中指出，这是二十大报告对国际形势的精准界定。张宇燕认为，当前和未来的动荡变革期要从大国力量对比的角度来认识，长期看东升西降的趋势不可逆转，短期看西强东弱格局仍将继续，大国力量对比变化将引起大国博弈内容的深刻变化，如何把握共同利益、促进国际合作以及构建大国关系，关乎各国利益、关乎人类前途命运。

外交学院院长王帆指出，近年来国际形势的突出表现是危机事件突发频发，体现出复杂性、长期性、不确定性、不可逆性等特点。由于国际危机事件此起彼伏、热点区域风险持续外溢，大国关系也呈现出复杂化、多元化趋势。

国际关系学院院长陶坚解读了动荡变革期中国外交的责任与担当，他提出要在动荡变革期的国际关系中探索规律和方法，有助于外交工作在分化中求团结、在斗争中求合作。

关于动荡变革期的时代特征，清华大学国际关系研究院院长阎学通分析认为，当前处在动荡变革时期的开始阶段，呈现出逆全球化加剧、不确定性加剧、网络威胁加剧等突出特点。

山东大学政治学与公共管理学院教授秦亚青阐述了复合多元世界与复杂竞合时代的内涵。他指出，随着国际格局走向复合多元，任何一个国家都无法单独应对全球问题。尽管世界的动荡性、复杂性、不确定性在上升，但还远未发展到平行体系、世界战争的程度，我们正处于历史的十字路口。

来自中国社科院、中央党校（国家行政学院）、清华大学、北京大学、中国人民大学、复旦大学、外交学院、国际关系学院、南京大学、山东大学、暨南大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、广东外语外贸大学等国内知名高校和科研机构的20多位知名专家学者出席了此次研讨会。自2012年起该研讨会已成功举办11届，每年邀请多位学界智库资深专家齐聚一堂，就当下国际形势和中国外交新局面各抒所见，有助于学者凝聚众力，为学界提供新观点、新视角。

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