新华社利雅得12月9日电 专访：“一带一路”倡议助力沙特经济社会发展——访沙特工业和矿产资源大臣胡拉耶夫

新华社记者吴中敏 王海洲

沙特阿拉伯工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫日前在利雅得接受新华社记者专访时表示，“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深度对接，将为沙特带来先进的科学技术和理念，助力沙特经济社会发展。

胡拉耶夫多次访问中国。他说，沙特矿产等资源丰富，中国在创新、高科技等领域走在世界前列，双方在经贸领域互补性强，合作前景广阔。

胡拉耶夫说，矿产业在实现沙特“2030愿景”中具有举足轻重的地位，发展这一产业是沙特实现经济转型和经济多元化的重要途径。他说，沙特与中国在该领域的合作富有成效，中国是沙特各类矿产品的重要客户。同时，沙特也需要学习中国在该领域的先进技术。在长期合作中，中国公司的专业、高效给他留下深刻印象，希望沙特与中国加强合作，学习借鉴中方经验，助推沙特矿产业进一步发展。

在胡拉耶夫看来，除传统的能源与矿产业，沙特还具有独特的地理位置、完备的基础设施，各类初创业蓬勃发展，可以成为中国面向中东和北非地区投资与贸易的重要支点。中国可以参与沙特铁路、港口、高速公路等基础设施建设。两国还可以在语言、职业培训等领域加强合作。沙特自然风光秀美，正致力于发展旅游业，欢迎更多中国游客的到来。

胡拉耶夫表示，首届阿中峰会将进一步推动构建中阿命运共同体。中国在经济社会发展中取得举世瞩目的成就，阿拉伯国家普遍致力于提高人民生活水平、促进经济社会发展，中国的成功经验为阿拉伯国家提供了学习借鉴。

胡拉耶夫高度赞赏中国提出的全球发展倡议。他指出，当今世界面临各种挑战，没有一个国家、一个民族可以独善其身，脱离其他国家实现自身的发展。比如，国际社会大力倡导保护环境、发展可再生能源，以实现碳中和等目标。如果各国不能协调一致、不能共担责任，这样的愿景就无法实现。全球发展倡议不仅着眼于经济领域，也关注社会领域各个方面，这一倡议有助于推动全球经济复苏、增进各国人民福祉。（参与记者：杨依然）

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