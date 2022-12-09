国际在线报道（记者 魏郁）：2016年，中国和沙特阿拉伯宣布建立全面战略伙伴关系。近年来，两国在各领域开展友好合作，务实合作水平不断提高，共建“一带一路”合作成果丰硕。距离沙特阿拉伯南部吉赞省首府吉赞市城区80公里的红海边，曾经是一片沙漠。如今，一座现代化工业新城——吉赞经济城已初具规模，在强烈阳光的照射下散发着金子般的耀眼光芒。

吉赞经济城是“一带一路”倡议在中东地区的重点项目，集炼油、电厂、航运、行政区、生活区于一体。前不久，由中国企业承建的吉赞经济城商业港正式开港运营，这也是中国企业在沙特从设计、建造到参与运营的第一个港口。中国港湾中东区域管理中心总经理杨志远介绍说，正是有了这样的成果，更多的中国标准、中国技术和中国装备在沙特不断落地、生根：“中国港湾在吉赞经济城获得了更多的项目机会，特别是吉赞取排水项目和商业港项目在我们总部的支持下，我们的团队在超长大直径HDPE管道水上安装方面顺利完成了科技攻关，最终创下了多项管道安装的世界纪录。”

除了基础设施领域的合作，在“一带一路”倡议指引下，中国与沙特在传统能源领域合作也不断深化。在沙特西部以石化工业闻名的小城延布，中沙延布炼厂成为标志性建筑。延布炼厂由中国石化集团和沙特阿美石油公司分别以37.5%和62.5%出资比例组建，年炼油产量超2000万吨，雇佣了一千多名当地员工，产品远销欧洲和亚太地区。

沙特阿拉伯学者海瑟姆·塞德说：“‘一带一路’倡议提出后，中沙能源合作不断出现新的样态，特别是有了中沙合作投资的能源项目，其中最令人称道的就是沙特阿美石油公司和中国石化集团合资建设的延布炼厂，而目前有更多的合资项目也在不断运作当中，这些项目不仅有在沙特的，还有在中国的。”

随着中沙战略对接日益紧密，双边经贸关系取得了长足发展。2001年以来，沙特一直是我国在中东地区第一大贸易伙伴。我国自2013年以来成为沙特第一大贸易伙伴。2021年中沙双边贸易额达873.1亿美元、同比增长30.1%。两国企业在经贸、产能、金融、基础设施建设等领域的合作不断拓展和深化，务实合作水平不断提高。沙特工业与矿产资源大臣班达尔胡莱夫坦言：“中国已成为沙特最主要且强有力的合作伙伴之一，中国和中国企业显示出战略远见，这对于我们来说非常重要，我们甚至无法想象如果没有这些中国企业的努力和投入，我们如何才能拥有现在这些工厂、基础设施和工业项目。”

伴随着共建“一带一路”不断深入人心，中国与沙特的人文交流也在持续推进。2018年，中沙双方合作开展了沙特塞林港遗址联合考古项目，发现了通过海上丝绸之路运抵沙特的近千年来我国各个朝代的瓷片；2019年，沙特宣布将把中文列入沙特中小学和高校教学大纲；而阿卜杜勒阿齐兹国王图书馆北京大学分馆落成则是中沙两国的重要文化合作项目。副馆长阿比德介绍，目前，该图书馆总使用面积约1.3万平方米，藏书接近两万五千册，其中22818册为阿拉伯语原版图书：“我们分馆目前在做的最重要的事情，就是沙中青年对话系列活动，除了传统的互动形式之外，我们还会专门邀请两国青年进行互访，特别是对中文和阿拉伯语言及文化有浓厚兴趣的大学生们去实地访问对方国家的名胜古迹，与两国政府和公益组织联合举行社会实践活动，与文化名人、专家学者进行专门的交流活动，这些都是在‘一带一路’倡议和沙特‘2030愿景’紧密对接的背景下实现的。”

展望未来，两国人士认为，中沙在经贸、能源、大数据及人工智能等领域的合作空间还将不断拓展。外交部发言人汪文斌也表示，中国和沙特将进一步拓展在各领域的全面合作，造福两国人民：“中沙是全面战略伙伴，两国在各领域开展友好合作，给双方人民带来实实在在的好处。中方愿同沙方共同努力，巩固两国友谊与交往，加强贸易能源等各领域的合作，不断深化中沙全面战略伙伴关系。”

（来源：中央广电总台国际在线）

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