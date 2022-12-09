新华社联合国12月8日电 联合国大会8日举行活动纪念《联合国海洋法公约》（简称《公约》）通过和开放签署40周年。中国常驻联合国代表张军在发言中呼吁各方弘扬《公约》体现的多边主义精神，维护公正合理的国际海洋秩序。

张军说，40年前，《公约》历经9年谈判最终达成并开放签署，开启了全球海洋治理新篇章。《公约》立足全人类共同利益，兼顾不同类型国家诉求，积极维护各国特别是发展中国家合法权益，顺应时代潮流，维护公平正义，促进海洋合作，是多边外交的成功实践，是多边主义的重要成果。

张军指出，海洋是全球治理的重要领域。要坚持真正的多边主义，完善全球海洋治理。各方应携手努力、凝聚共识，弘扬《公约》体现的多边主义精神，加强联合国在全球海洋治理中的关键作用，践行共商共建共享全球治理观，维护公正合理的国际海洋秩序，构建海洋命运共同体，增进全人类福祉。

张军说，应完整、准确、善意解释和适用《公约》，反对歪曲滥用。要不断发展包括《公约》在内的国际海洋法，完善海洋法治。应倡导对话协商，恪守国家同意原则，和平解决海洋争端。要依据国际法行使航行和飞越自由，反对利用海洋威胁他国主权安全。

张军表示，中国全程参与《公约》谈判，有力推动《公约》的达成和生效，是《公约》首批签署国之一。中国始终全面、忠实履行《公约》，是《公约》及其机制的积极参与者、建设者和贡献者。

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