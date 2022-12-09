人民网东京12月9日电 （记者朱玥颖）12月8日，驻日本大使孔铉佑出席由中国驻日使馆与日本言论NPO共同举办的第18届“北京—东京论坛”闭幕招待会。日本首相岸田文雄向招待会发来书面贺辞。论坛执委会日方委员长、大和综研名誉理事武藤敏郎，日兴研究中心理事长、原日本银行副总裁山口广秀，日中友好会馆会长代行、日本前驻华大使宫本雄二，日本言论NPO代表工藤泰志等60余名参与论坛的日方嘉宾及日本政界、经济界、学界代表出席招待会。

孔铉佑大使致辞祝贺第18届“北京—东京论坛”取得圆满成功并表示，本届论坛期间，中日双方嘉宾充分发扬“求大同、存小异”精神，着眼中日关系面临的机遇与挑战，围绕“维护世界和平与国际合作的中日两国责任”这一主题坦诚交流思想，碰撞观点，达成诸多共识，效果超出预期。

孔铉佑表示，邦交正常化以来，两国关系走过不平凡的50个年头，已到了“知天命”的阶段。面向未来，双方更应发挥东方文化智慧，冷静客观看待彼此，努力超越差异，妥处矛盾分歧，继续推动两国和平共处，互利共赢。

孔铉佑表示，期待参会各方将论坛成果广泛传播至两国各界，使维护和平、促进合作的共同呼声转化为社会普遍认知。双方要继续发挥“以民促官”传统，推动将有识之士的真知灼见反映到两国各自对外政策中，在两国领导人达成的重要共识指引下，携手构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系。

武藤委员长代读岸田文雄首相贺辞。岸田首相祝贺论坛成功举办并表示，正因日本和中国之间存在各种各样的课题和悬而未决的问题，才更有必要进行政府间对话。“东京—北京论坛”为推动日中关系发展作出诸多贡献，这样的民间对话很有意义。

岸田表示，言论NPO与中国国际传播集团共同实施的舆论调查显示，两国多数民众对亚洲地区的和平抱有强烈愿望，认为当今国际形势并不稳定，日中两国应携手维护世界和平。

岸田表示，今年是日中邦交正常化50周年。50年来，两国先辈们誓言共同担负起努力维护地区和平稳定的责任。为实现这一目标，我们必须面向亚洲的未来，不断推进对话。

日本言论NPO代表工藤泰志致祝酒辞表示，日中作为紧密相连的近邻，拥有诸多共同利益和共同关切。维护地区和平稳定繁荣是两国各界的普遍期待。只要双方携手努力，一定能结出更多互利共赢的硕果。

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