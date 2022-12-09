人民网北京12月9日电 （记者李潇）中国人民对外友好协会和巴勒斯坦驻华使馆日前共同在线举办“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念活动。中国政府中东问题特使翟隽视频致辞。巴勒斯坦驻华大使、阿拉伯国家驻华使团团长法里兹·马赫达维，联合国发展系统驻华协调员常启德，阿拉伯国家联盟驻华代表处代办艾哈迈德·舒雅布，巴勒斯坦中国友好协会主席阿德南·萨马拉以及巴勒斯坦青年组织代表拉伊德·迪贝伊致辞。中国人民对外友好协会副会长姜江主持。

翟隽表示，巴勒斯坦问题延宕70多年。如何推动巴以双方跳出冲突往复的悲剧，迎来和平共处的曙光，国际社会应该负起责任，积极行动。要坚持“两国方案”正确方向，要增强时不我待的紧迫感，要加大对巴勒斯坦帮扶力度。中国始终致力于推进巴以和平，积极劝和促谈。中国将继续在力所能及范围内向巴方提供援助，在国际场合为巴方正义事业仗义执言，为推动早日重启巴以和谈，实现巴以两国、阿犹两大民族和平共处作出不懈努力。即将举行的首届中国—阿拉伯国家峰会是中阿关系史上具有里程碑意义的大事。相信在中阿关系更高水平基础上，中国和阿拉伯国家共同努力，一定能为巴勒斯坦问题的全面、持久、公正解决发挥更大作用。

马赫达维、萨马拉和迪贝伊高度赞赏中国在巴勒斯坦问题上所持的公正立场和发挥的积极作用，感谢中国人民对外友好协会连续多年举办“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念活动。

常启德和舒雅布分别宣读联合国秘书长古特雷斯和阿盟秘书长盖特的声援日致辞。

中联部、外交部、中国社会科学院、北京大学等单位代表，多国驻华使节，巴勒斯坦大学等巴高校青年代表，巴在华侨民和留学生等各界人士100余人在线参会。

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