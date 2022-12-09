人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

国际人士谈中国共产党的自我革命

2022年12月09日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　坚持中国共产党的领导是中国特色社会主义道路的最本质特征。细心的观察家不难发现，中国共产党是中华人民共和国的支柱，是这个国家的脊梁。通过不断自我革命，中国共产党越来越有效率，越来越贴近人民。

　　——法国前总理让-皮埃尔·拉法兰

　　从实际出发是中国共产党解决不同时期各项问题的“黄金法则”。中国共产党将马克思主义基本原理同自身实际充分结合，在不断实践、总结、反思、创新过程中，实现了马克思主义的中国化。习近平新时代中国特色社会主义思想，不仅为新形势下发展中国特色社会主义提供了根本指导，也为世界社会主义事业作出重大贡献，其他国家的政党应学习借鉴。

　　——秘鲁共产党（红色祖国）主席莫雷诺

　　中国共产党务实、灵活地将马克思主义与本国国情相结合，走出了一条独特的发展之路。百年来，中国共产党因坚守初心和使命赢得人民的拥护和支持，也因坚持自我革命而充满生机活力。

　　——孟加拉国和平理事会秘书长夸西姆

　　中国共产党吸纳了中国的许多优秀人才，具有严密的组织体系和纪律观念，很多干部都经历过基层锻炼，了解最广大人民的需求，这种组织优势是西方国家政党无可比拟的。中国共产党还拥有自我革新的品格。在我看来，这是中国共产党最强大的能力之一。

　　——太平洋-中国友好协会主席、太平洋事务理事会主席易立亚·奥蒂诺

　　中国共产党一贯秉持实事求是精神，有着强大的自我革新能力。中共十八大以来，中国共产党全面推进依法治国、打击腐败、加强党建，大力推动各领域工作。过去几年来，中国经济从高速增长转向高质量增长的新阶段，并朝着更加公平、更可持续的方向发展。

　　——英国政治学者克里·布朗

　　从严治党是中国共产党保持旺盛生命力的重要法宝。中共十八大以来，随着全面从严治党不断走向制度化、法治化，打击腐败、党内监督得到强化，有效巩固了中国共产党的执政基础。

　　——巴西瓦加斯基金会巴西-中国研究中心负责人卡瓦略

　　中国共产党组织性、纪律性强，中国共产党党员优秀并且能做好表率。中国共产党坚持以人民为中心，坚决维护人民利益，中国人民信任党、跟随党，这是中国战胜各种艰难挑战的重要法宝。

　　——莫桑比克解放阵线党中央组织书记阿尔西多·恩戈尼亚

　　（本报记者  李  贞整理）

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部