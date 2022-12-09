坚持中国共产党的领导是中国特色社会主义道路的最本质特征。细心的观察家不难发现，中国共产党是中华人民共和国的支柱，是这个国家的脊梁。通过不断自我革命，中国共产党越来越有效率，越来越贴近人民。

——法国前总理让-皮埃尔·拉法兰

从实际出发是中国共产党解决不同时期各项问题的“黄金法则”。中国共产党将马克思主义基本原理同自身实际充分结合，在不断实践、总结、反思、创新过程中，实现了马克思主义的中国化。习近平新时代中国特色社会主义思想，不仅为新形势下发展中国特色社会主义提供了根本指导，也为世界社会主义事业作出重大贡献，其他国家的政党应学习借鉴。

——秘鲁共产党（红色祖国）主席莫雷诺

中国共产党务实、灵活地将马克思主义与本国国情相结合，走出了一条独特的发展之路。百年来，中国共产党因坚守初心和使命赢得人民的拥护和支持，也因坚持自我革命而充满生机活力。

——孟加拉国和平理事会秘书长夸西姆

中国共产党吸纳了中国的许多优秀人才，具有严密的组织体系和纪律观念，很多干部都经历过基层锻炼，了解最广大人民的需求，这种组织优势是西方国家政党无可比拟的。中国共产党还拥有自我革新的品格。在我看来，这是中国共产党最强大的能力之一。

——太平洋-中国友好协会主席、太平洋事务理事会主席易立亚·奥蒂诺

中国共产党一贯秉持实事求是精神，有着强大的自我革新能力。中共十八大以来，中国共产党全面推进依法治国、打击腐败、加强党建，大力推动各领域工作。过去几年来，中国经济从高速增长转向高质量增长的新阶段，并朝着更加公平、更可持续的方向发展。

——英国政治学者克里·布朗

从严治党是中国共产党保持旺盛生命力的重要法宝。中共十八大以来，随着全面从严治党不断走向制度化、法治化，打击腐败、党内监督得到强化，有效巩固了中国共产党的执政基础。

——巴西瓦加斯基金会巴西-中国研究中心负责人卡瓦略

中国共产党组织性、纪律性强，中国共产党党员优秀并且能做好表率。中国共产党坚持以人民为中心，坚决维护人民利益，中国人民信任党、跟随党，这是中国战胜各种艰难挑战的重要法宝。

——莫桑比克解放阵线党中央组织书记阿尔西多·恩戈尼亚

（本报记者 李 贞整理）

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