新华社莫斯科12月8日电（记者赵冰）俄罗斯外交部8日说，俄美两国当天在阿拉伯联合酋长国阿布扎比机场完成在押人员互换手续，俄公民维克托·布特与美国女篮运动员布里特妮·格里纳进行了交换。

俄外交部通过社交媒体发文说，美方此前曾拒绝就交换布特进行对话，但俄方推进了此项工作。

据塔斯社报道，布特目前正在返回俄罗斯的飞机上。布特和格里纳在交换前就已获释，这意味着两人均不必在回国后继续完成剩余刑期。

美国总统拜登当天在白宫发表讲话，确认格里纳已获释并乘机在返回美国途中。拜登说，美方为确保格里纳获释付出了长时间努力，与俄方进行了“艰苦而高强度的谈判”。他还感谢阿联酋方面为此提供的协助。

一名白宫官员随后在一场媒体吹风会上表示，作为俄方释放格里纳的交换条件，拜登已签署行政令，提前释放已在美关押12年的布特。

据塔斯社报道，格里纳今年2月从美国纽约飞抵莫斯科时，因其携带的电子烟中发现大麻油而以涉嫌走私毒品被捕。俄法院最终以贩毒罪名判处格里纳9年监禁。2008年，泰国政府应美方要求在曼谷拘捕俄公民布特，后者被指控非法向“哥伦比亚革命武装力量”提供武器，该组织在美国被认定为恐怖组织。2010年，布特被引渡至美国，并于2012年被判处25年监禁和1500万美元罚款。（参与记者：邓仙来）

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