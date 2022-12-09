新华社北京12月8日电（记者周潼潼、黄爱萍）“首届中国-阿拉伯国家峰会将促进阿联酋与中国间的高质量合作，也将推动中国与阿拉伯国家伙伴关系不断开拓、更加多元。”阿联酋驻华大使阿里·扎希里近日接受新华社记者专访时说。

扎希里说，中国与阿拉伯国家是好朋友、好伙伴，中阿峰会将成为双边关系史上的重要里程碑。

他说，阿联酋和中国拥有近40年的友谊与合作，两国关系已成为国际关系的成功典范。近年来，两国高层交往更加密切，政治和战略互信不断提升。

他指出，阿联酋是最早加入共建“一带一路”倡议的国家之一，阿中两国合作成果丰硕，签署多项谅解备忘录，在各个领域建立了新的伙伴关系。他说，中国目前是阿联酋最大的贸易伙伴，5年来，双边贸易额达到2340亿美元。

扎希里说，哈利法港二期集装箱码头、中阿（联酋）产能合作示范园等一批重点项目的建设，增进了两国互联互通。作为共建“一带一路”倡议重要沿线国家之一，以及区域航空、运输和金融中心之一，阿联酋希望在共建“一带一路”框架下进一步加快基础设施建设。

他指出，随着两国在经济贸易、科学技术、能源、农业和太空等各个领域开展合作，相信在相互尊重和信任的坚实基础上，双方人民将进一步加深对彼此的了解，增进友好关系。

扎希里祝贺中共二十大胜利召开。他说，在中国共产党领导下，中国在经济社会发展和民生等各方面取得了显著成就。中共二十大绘制了中国未来的发展路线图，这对世界至关重要，因为中国是全球经济增长的重要引擎。中国的和平发展具有历史意义，对全球产生了积极影响。

扎希里指出，中国在改革开放、经济转型方面的实践与经验值得其他国家借鉴。阿联酋正从以石油为主的经济向知识型创新型经济转变，相信两国能够在科研、技术创新、金融服务和教育等领域深化合作。

扎希里说，阿中两国都坚定致力于多边主义，推动世界和平与稳定，希望双方加强国际合作，维护以联合国为核心的国际体系，推动建设一个更加和平与繁荣的世界。

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