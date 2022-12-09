新华社东京12月8日电（记者姜俏梅 郭丹）日本最高法院8日就驻日美军普天间基地搬迁事宜做出裁决，驳回冲绳县政府要求国土交通省撤销裁决的上诉，维持一审和二审判决。

1996年，日美政府商定，把位于冲绳县普天间的美军基地搬迁至名护市边野古，搬迁需要填海造地并新建两条飞机跑道。冲绳民众对此表示强烈反对，要求美军基地彻底迁出冲绳。2013年，时任冲绳县知事仲井真弘多发放了填海造地许可证。2018年，时任知事翁长雄志以边野古地基松软为由撤销了这一许可，叫停施工。2019年，时任国土交通大臣石井启一裁定，冲绳县应撤回否认施工许可的行政决定。对此，冲绳县政府提出异议，并开始通过法律手段不断与中央政府抗争。

最高法院8日表示，批准边野古填海造地是中央政府法定受托事务，都道府县不能就中央政府裁决提起取消诉讼。此前，那霸地方法院和福冈高院那霸支部的一审和二审判决均以不具原告资格为由驳回冲绳县上诉。

截至目前，冲绳县和政府有关边野古搬迁诉讼共计12起，包括这次在内的5起诉讼以冲绳县败诉告终，另有4起诉讼达成和解，余下3起诉讼还在审理中。

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