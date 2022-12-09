本报记者 黄培昭

“首届阿拉伯国家—中国峰会将成为阿中关系发展史上的里程碑，产生深远影响。当前，面对复杂严峻的国际形势，阿中需要加强协调合作，共同应对全球性挑战。”埃及前总理伊萨姆·沙拉夫日前在接受本报记者采访时表示，阿拉伯国家非常期待习近平主席出席首届阿中峰会，同阿方一道为阿中关系发展擘画新蓝图。

沙拉夫说，阿中传统友谊深厚，古丝绸之路为促进双方经贸往来和文化交流发挥了重要作用。近年来，阿中政治互信不断增强，各领域交流合作更加密切。

日前发表的《新时代的中阿合作报告》显示，2021年，中阿贸易额达到3303亿美元，比10年前增长1.5倍。中国已同20个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件。双方在能源、基础设施等领域实施200多个大型合作项目，合作成果惠及双方近20亿人民。沙拉夫表示，共建“一带一路”为阿中加强互利合作带来了重要机遇。“在共建‘一带一路’合作的带动下，阿中贸易快速增长，文化交流不断走向深入，阿中合作呈现勃勃生机。”

迄今，沙拉夫已30多次访问中国。他对记者说，阿拉伯文明和中华文明交相辉映，拥有很多共通的价值理念。首届阿中峰会的召开，为阿拉伯文明和中华文明进一步加强交流提供了新的契机。

“中国成功走出了一条符合本国国情的发展道路，积累了丰富的发展经验，对阿拉伯国家具有重要借鉴意义。广大阿拉伯国家希望加强对华合作，助力自身更好发展。”沙拉夫说，期待首届阿中峰会为阿中关系未来发展作出顶层设计，凝聚更多合作共识，引领双方携手打造面向新时代的阿中命运共同体。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 03 版）

(责编：岳弘彬、白宇)