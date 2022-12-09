据新华社加拿大蒙特利尔12月7日电 （记者林小春、陈琛）《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议7日在加拿大蒙特利尔开幕。中国作为COP15主席国，将尽最大努力推动和协调各方达成最大共识，在第二阶段会议上通过“2020年后全球生物多样性框架”（简称“框架”），为全球生物多样性保护描绘新蓝图。

COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋在开幕致辞中说：“国际社会对今天召开的COP15第二阶段会议充满期待，期望达成‘2020年后全球生物多样性框架’，推动COP15成为扭转全球生物多样性丧失的重要时刻！今天，这个重要时刻已经到来！”他鼓励各缔约方做出积极的政治承诺，继续加大国际资金投入，为推进磋商进程创造有利条件，并敦促缔约方部长、国际组织和机构负责人等高级别代表聚焦解决难点问题，凝聚最大共识，为推动达成“框架”注入强大政治推动力。

COP15主题为“生态文明：共建地球生命共同体”，共包含两个阶段会议，第一阶段会议一年前在中国昆明成功举行。第二阶段会议将持续至19日，其间还将于15日至17日举行高级别会议，目前已有来自150多个缔约方的约170位部长级代表和约30位大使，以及约70个国际组织和机构负责人确认参会。

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 03 版）

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