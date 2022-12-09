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“当好促进沙中友好的青年使者”

本报记者  管克江  谢亚宏
2022年12月09日07:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　近期，100多位来自沙特阿拉伯的青年中文学习者和爱好者给习近平主席写信，分享学习中文的收获和感悟，希望进一步了解中国，立志成为促进沙中友好的青年使者。习近平主席近日复信沙特中文学习者代表，鼓励沙特青年学好中文，为增进中沙、中阿友谊作出新的贡献。

　　习近平主席的复信在沙特中文学习者代表中引发热烈反响。他们在接受本报记者采访时表示，习近平主席的复信是他们学好中文的重要动力。“我们一定牢记习近平主席的话语，不负韶华，努力学习，加强同中国青年的交往，增进相互理解，当好促进沙中友好的青年使者，为增进沙中、阿中友谊作出贡献。”

　　截至目前，中文已正式纳入沙特国民教育体系，共有9所大学建立中文相关专业，累计培训300多名本土教师，组织1100多名大学生参加“汉语桥”线上冬令营，支持1000多名大学生参加国际中文教师奖学金在线研修班。

　　来自沙特努拉公主大学商务汉语项目的那丹说：“我们从新闻报道中得知，首届阿拉伯国家—中国峰会即将召开，峰会将有力加强我们与中国的联系。我们在中文课上学过写信，所以大家商量着一起写封信，向习近平主席汇报我们的学习成果。”

　　35岁的那丹是3个孩子的母亲。虽然学习任务繁重，家务也不轻松，但家人的支持让她坚持了下来。“在我上中文课时，我的母亲和妹妹会来家里帮忙照顾孩子。我丈夫经常在家里播放中国电视节目，鼓励我加强听力练习。我相信，学好中文将让我未来有更多的发展机遇。”那丹说，阅读习近平主席的复信让她非常激动，“这是值得我一生珍藏的珍贵记忆”。

　　来自阿卜杜勒—阿齐兹国王大学的莫阿兹对中国豫剧倾心不已。“今年参加‘汉语桥’比赛时，我一直找不到才艺表演的感觉，直到指导老师播放了豫剧《朝阳沟》选段，我立刻有了灵感。”在跟着老师学习豫剧的过程中，莫阿兹对中国传统文化有了更多认识。“今后，我还要学更多的中国戏曲剧目，深入了解中国博大精深的戏曲文化。”

　　“中文有一种独特的魅力。”来自苏欧德国王大学的阿里说，从事中文教育工作是他的梦想。“随着我中文水平的提高，我对沙中关系的了解也愈加深入。希望未来能去中国留学，回来后当一名中文教师，帮助更多沙特年轻人了解中国，促进沙中、阿中民心相通。”

　　（本报利雅得12月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月09日 03 版）
(责编：岳弘彬、白宇)

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