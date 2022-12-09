12月8日，在抵达利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问之际，国家主席习近平在沙特《利雅得报》发表题为《传承千年友好，共创美好未来》的署名文章。

接受本报记者采访的阿拉伯国家各界人士表示，习近平主席回顾总结中阿、中海、中沙关系发展的悠久历史和丰硕成果，为发扬光大传统友好、开启双方关系新时代指明方向。习近平主席此访必将有力促进阿中、海中、沙中关系提质升级，为地区和世界的和平稳定、发展繁荣注入信心与力量。

“共建阿中命运共同体的生动写照”

习近平主席指出，过去10年，中阿关系进入新时代，各领域取得一系列标志性、突破性成就。

“阿拉伯国家和中国有着悠久的交往历史，都主张加强文明对话，促进友好合作。”《利雅得报》总编辑哈尼·法里德·瓦法表示，2016年1月，习近平主席对沙特进行国事访问之际，在《利雅得报》发表题为《做共同发展的好伙伴》的署名文章。“这次，习近平主席再次在《利雅得报》发表署名文章，我们深感荣幸。《利雅得报》愿意当好沙中、海中和阿中交往的桥梁，更多报道双方的合作故事。”

阿拉伯国家联盟秘书长盖特表示：“中国是阿拉伯国家的真诚伙伴，阿中经贸合作和文化交流取得了长足发展。中国和阿拉伯国家有着共同愿景，共同支持真正的多边主义，主张加强多边合作，让各国有机会实现发展繁荣。”

中国同阿拉伯国家集体建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，同12个阿拉伯国家建立全面战略伙伴关系或战略伙伴关系，同20个阿拉伯国家签署共建“一带一路”合作文件；卡塔尔卢塞尔球场、科威特中央银行新总部大楼等一个个重大项目成为中阿友好地标；在疫苗研究和使用、联防联控、经验共享、医疗药品等方面开展高效合作……中阿关系全面蓬勃发展，成为发展中国家团结合作的样板。

阿联酋卫生和预防部部长阿卜杜拉赫曼·奥维斯表示：“新冠肺炎疫情发生以来，中方毫无保留地同阿方分享抗疫经验和医疗技术，携手开展全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验，共同建设高水平的生物医药研发试验中心，是共建阿中命运共同体的生动写照。”

“中国坚持高水平对外开放，加快构建新发展格局，将为世界提供更多发展机遇。”沙中商务理事会主席、沙特阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，阿拉伯国家应当抓住机遇，将自身发展战略同共建“一带一路”倡议深入对接，更好造福各国人民。

“加强合作有利于为民众带来福祉”

习近平主席指出，长期以来，中国同海合会国家关系保持健康稳定发展，各领域合作范围广、程度深、成果实。过去10年，中海关系更是枝繁叶茂、硕果累累。

“海中交往历史源远流长。”巴林中国友协副主席尤素福·萨拉赫丁表示：“中国在科技创新领域不断取得新成果，5G、人工智能技术全球领先，海合会国家非常期待同中国加强合作。”

“习近平主席在署名文章中特别提到了科威特中央银行新总部大楼，我们感到自豪。”科威特中央银行行政事务部总经理尤素福·阿里表示，面对高标准施工要求和高温、风沙等严苛自然环境，中方团队展现出过硬的技术实力，建成了科威特的地标建筑。“随着海中、阿中合作不断加深，科威特期待与中国进一步探索在金融、投资、经贸等各领域合作的新机遇。”

沙特阿拉伯文化新闻部前次大臣、中国问题专家阿卜杜勒阿齐兹·本·萨拉马表示：“当前，海合会国家与中国的合作领域不断拓展。中国在基础设施建设、通信等方面拥有雄厚实力，加强合作有利于为民众带来福祉，也有利于地区和平与发展。”

“海中合作建立在互惠互利、相互尊重的基础之上。”阿曼中国友协主席哈立德·赛义迪表示，双方携手合作，赓续传统友谊，共同践行真正的多边主义，符合双方的共同利益，也有助于维护世界和平稳定。

阿联酋趋势研究与咨询中心高级研究员纳吉拉·阿扎鲁尼说，当前国际形势面临巨大不确定性，海湾国家和阿拉伯国家的发展战略同中方倡议理念有很多契合之处，双方合作基础深厚，前景广阔。

“为沙中关系开辟更加光明的前景”

中沙建交以来，双边关系蓬勃发展，过去10年中沙合作更是阔步前行。

“中国和阿拉伯国家一直相互尊重、平等相待。”沙特科研与知识交流中心研究员法赫德·马内伊表示，沙特和中国将以推动落实全球发展倡议为契机，进一步巩固合作基础，拓展新能源、基础设施等领域合作，更好落实联合国2030年可持续发展议程，构建全球发展共同体。

延布炼厂总裁兼首席执行官希沙姆·阿代勒说：“延布炼厂是沙特与中国深化能源合作的重要成果之一，为双方更多企业开展合作树立了典范。我们在交流技术经验的同时，也更加了解彼此的文化。”他表示，共建“一带一路”有利于加强基础设施建设，推动互惠贸易，促进民心相通，实现合作共赢。

中沙合拍的首部电视动画《孔小西和哈基姆》广受小朋友喜爱，播撒中沙友好的种子。沙特文化艺术协会董事顾问、欧瑞动漫阿拉伯区域首席代表阿卜杜拉·哈米德说，这部以光影为纽带、展现沙中文化互融互通的电视动画是双方人文交流与合作的重要成果。

穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，在沙中两国领导人引领下，沙中全面战略伙伴关系不断发展，处于历史最好水平。能源和基础设施项目持续落地，丰富了两国合作内涵，实现了双方互利互惠。

沙特是二十国集团成员，在中东乃至世界上都有着重要影响力。近年来，沙特经济发展迅速，社会面貌不断发生新的变化。共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”对接，产生众多丰硕成果，越来越多中国企业参与到沙特的大型基础设施建设中。哈尼·法里德·瓦法说：“习近平主席的访问必将推动沙中各领域合作迈上新台阶，为沙中关系开辟更加光明的前景。”

（本报利雅得12月8日电 记者管克江、任皓宇、黄培昭、沈小晓、颜欢、谢亚宏、程是颉）

《 人民日报 》（ 2022年12月09日 03 版）

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