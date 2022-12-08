中国北方冰雪旅游海外推广季活动在沙特阿拉伯首都利雅得举办，图为活动现场。人民网记者 程是颉摄

人民网利雅得12月8日电 （记者程是颉）12月8日，中国北方冰雪旅游海外推广季活动在沙特阿拉伯首都利雅得举办。中国文旅部国际交流与合作局副局长封立涛率团到访，与沙特国际旅行社、利雅得旅行社等主要旅行社负责人，及《利雅得报》等当地媒体代表交流，推介中国北方冰雪旅游。活动由沙特智慧宫国际文化传播集团有限公司承办。

会上，新疆维吾尔自治区文化和旅游厅厅长阿不力克木·艾则孜通过视频，代表北方冰雪旅游五省向沙特阿拉伯各方代表致辞。阿不力克木表示，中国北方有丰富的冰雪旅游资源，对沙特阿拉伯及阿拉伯国家游客来说，冰雪风光尤为独特。近年来，随着2022年冬季奥运会的举办，中国北方冰雪旅游快速发展，冰雪旅游项目更丰富，冰雪运动设施更完善，配套旅游资源水平大幅升级。欢迎阿拉伯国家人民来中国看一看，享受中国美丽的冰雪世界。

封立涛通过现场图片、视频向沙特各旅行社负责人、媒体记者介绍中国北方冰雪旅游的独特之处。封立涛说，中国不仅有冰雪旅游，更有独特的文化旅游资源，期待中沙两国民众通过冰雪旅游契机，相互交流相互了解，推动两国人文交流不断深化。

利雅得旅行社负责人阿什拉夫·凯马乐说，通过视频和图片，我们感受到中国冰雪旅游的独特魅力，更感受到中国的开放胸怀和民众的热情好客。十分期待能亲自去中国走一走、看一看，也期待推动更多沙特阿拉伯游客前往中国旅行。

沙特国际旅行社市场部经理伊尔哈姆·卡米德说，近年来，随着沙特阿拉伯与中国经济人文密切交流，沙特民众对中国充满了好奇和向往，推进沙特民众赴华旅游恰逢其时。

沙特智慧宫负责人马永亮说，在沙特，中国文化和中文教育正得到越来越多的关注。通过语言教学、文化展示和旅游推介活动，越来越多沙特民众感受到中国文化的独特魅力。智慧宫将尽力推动中沙文化交流活动不断发展。

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