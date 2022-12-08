新华社利雅得12月8日电 专访：习近平主席访问沙特将开启中沙关系新的辉煌篇章——访中国驻沙特大使陈伟庆

新华社记者胡冠 王海洲

国家主席习近平7日抵达利雅得，出席首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。中国驻沙特大使陈伟庆日前在接受新华社记者采访时表示，习近平主席此次对沙特进行国事访问，是党的二十大胜利召开后，习近平主席首次访问中东地区国家和时隔六年再次访问沙特，将推动中沙全面战略伙伴关系迈上新台阶，开启两国关系新的辉煌篇章。

陈伟庆说，纵观历史，中华文明与阿拉伯文明的友好交往源远流长。两场峰会分别是中国同阿拉伯国家、海合会国家之间的首届峰会，反映出双方关系经过多年快速发展已提升到新高度。海合会国家能源资源富集，也是发展高新产业的沃土，在国际和地区事务中发挥日益重要的作用，中海关系走在中国同中东地区国家合作前列。峰会期间，双方将共商中阿关系发展、中海关系大计，具有重要意义。

谈到中沙关系，陈伟庆说，沙特长期是中国主要原油供应国之一，连续20多年是中国在中东地区第一大贸易伙伴。中国自2013年起成为沙特第一大贸易伙伴。2016年，习近平主席访沙，中沙建立全面战略伙伴关系，并成立两国高级别联合委员会，中沙关系发展驶上“快车道”。沙特是最早支持并参与共建“一带一路”的国家之一。近年来，中沙共同推动共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”对接，不断加强在能源、基建等领域合作，取得丰硕成果。中国企业还同沙特在通信、云计算、大数据等领域开展了广泛合作。

陈伟庆表示，尽管受到新冠肺炎疫情影响，去年中沙双边贸易仍同比增长30%，充分展现了两国经贸合作的韧性和潜力。沙特“2030愿景”的核心目标是实现经济多元化，其最重要途径是发展制造业，而中国是制造业大国，未来中沙在清洁能源、供应链、数字经济等领域合作拥有光明前景。

陈伟庆还说，沙特是阿拉伯、伊斯兰世界重要国家，是二十国集团中唯一的阿拉伯国家。首届中阿、中海峰会在沙特举办，体现了沙特在推动阿中关系发展方面的重要作用。“我们相信，习近平主席此次访问一定会推动中沙全面战略伙伴关系迈上新台阶，开启两国关系新的辉煌篇章。”

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