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COP15中国角举行首场边会 凝聚保护生物多样性共识

2022年12月08日19:52 | 来源：新华网
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　　新华社加拿大蒙特利尔12月7日电（记者林威 郭爽）《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议中国角边会活动7日拉开帷幕。首场活动以“坚持人与自然和谐共生，共建清洁美丽世界”为主题展示中国保护生物多样性的实践和成效。

　　首场边会活动展示了贵州从江县的农耕智慧、浙江磐安县“千年药乡”的中药材、内蒙古土地的可持续修复、长江江苏段水生生物资源保护、河北衡水湖生物多样性保护、雷州湾红树林保护等6个鲜活案例，吸引与会人士驻足观看。

　　COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋在活动致辞中说，作为COP15主席国，中国举办这一边会，旨在进一步凝聚保护生物多样性全球共识，推动COP15第二阶段会议达成富有雄心、平衡、务实、有效、强有力且具变革性的“2020年后全球生物多样性框架”。

　　黄润秋说，中国生物多样性保护取得了显著成效，有效保护了90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物种群，新增森林面积居世界首位，300多种珍稀濒危野生动植物野外种群得到了很好的恢复。中国的这些实践和成效说明经济发展与生态保护不是非此即彼的“单选题”，人与自然是和谐共生的命运共同体。

　　《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛、世界自然基金会总干事马尔科·兰贝蒂尼等嘉宾出席中国角边会活动。

　　12月7日到18日，中国角将开展26场边会活动；同时设置云南日、广西日、浙江日、江西日、四川日、企业日等主题宣传日。

(责编：高歌、吴成良)

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