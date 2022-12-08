人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

专访：中国致力于同阿拉伯国家共同推动阿中命运共同体建设——访巴勒斯坦法塔赫中央委员扎基

2022年12月08日19:38 | 来源：新华网
小字号

　　新华社拉姆安拉12月8日电 专访：中国致力于同阿拉伯国家共同推动阿中命运共同体建设——访巴勒斯坦法塔赫中央委员扎基

　　新华社记者柳伟建

　　巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基日前在约旦河西岸城市拉姆安拉接受新华社记者专访时表示，近年来中国深化同阿拉伯国家的关系，致力于同阿拉伯国家共同推动阿中命运共同体建设。

　　2014年，中国倡议中阿双方应该坚持共商、共建、共享原则，打造中阿利益共同体和命运共同体。倡议提出以来，双方在各领域合作不断深化。中国已连续多年成为阿拉伯国家最大的贸易伙伴，双方在经济、科技、农业、教育等领域合作取得丰硕成果。2018年，中阿一致同意建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系。

　　作为法塔赫对华关系专员，扎基曾十多次访问中国。他说，阿拉伯国家从中国提出的重要倡议中获益很多。2020年新冠疫情暴发以来，中国向包括巴勒斯坦在内的众多阿拉伯国家提供帮助，这是对阿中命运共同体理念的生动诠释。

　　扎基说，与一些西方国家寻求霸权地位不同，中国从未想要掠夺阿拉伯世界的财富和资源，阿中合作一直建立在互惠互利、合作共赢的基础上。

　　扎基称赞中国作为联合国安理会常任理事国在巴勒斯坦问题上秉持的公正立场。他表示，近年来美国等西方国家在巴以冲突中一直“拉偏架”，使得巴勒斯坦问题逐渐被边缘化，而中国则始终坚定地站在巴勒斯坦人民正义事业一边。

　　扎基说，阿拉伯国家希望加强同中国的合作，以寻求地区问题解决方案。他认为，即将在沙特首都利雅得召开的首届中国-阿拉伯国家峰会（中阿峰会）将取得丰硕成果，这些成果将对巴勒斯坦事业产生重要积极影响。

(责编：高歌、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部