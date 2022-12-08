新华社拉姆安拉12月8日电 专访：中国致力于同阿拉伯国家共同推动阿中命运共同体建设——访巴勒斯坦法塔赫中央委员扎基

新华社记者柳伟建

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基日前在约旦河西岸城市拉姆安拉接受新华社记者专访时表示，近年来中国深化同阿拉伯国家的关系，致力于同阿拉伯国家共同推动阿中命运共同体建设。

2014年，中国倡议中阿双方应该坚持共商、共建、共享原则，打造中阿利益共同体和命运共同体。倡议提出以来，双方在各领域合作不断深化。中国已连续多年成为阿拉伯国家最大的贸易伙伴，双方在经济、科技、农业、教育等领域合作取得丰硕成果。2018年，中阿一致同意建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系。

作为法塔赫对华关系专员，扎基曾十多次访问中国。他说，阿拉伯国家从中国提出的重要倡议中获益很多。2020年新冠疫情暴发以来，中国向包括巴勒斯坦在内的众多阿拉伯国家提供帮助，这是对阿中命运共同体理念的生动诠释。

扎基说，与一些西方国家寻求霸权地位不同，中国从未想要掠夺阿拉伯世界的财富和资源，阿中合作一直建立在互惠互利、合作共赢的基础上。

扎基称赞中国作为联合国安理会常任理事国在巴勒斯坦问题上秉持的公正立场。他表示，近年来美国等西方国家在巴以冲突中一直“拉偏架”，使得巴勒斯坦问题逐渐被边缘化，而中国则始终坚定地站在巴勒斯坦人民正义事业一边。

扎基说，阿拉伯国家希望加强同中国的合作，以寻求地区问题解决方案。他认为，即将在沙特首都利雅得召开的首届中国-阿拉伯国家峰会（中阿峰会）将取得丰硕成果，这些成果将对巴勒斯坦事业产生重要积极影响。

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