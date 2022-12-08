云帆高张，昼夜星驰。千百年前，中国和阿拉伯国家因丝绸之路相知相交。日往月来，斗转星移。眼下，世界百年变局与世纪疫情叠加交织，中阿命运与共，同舟共济逐梦美好明天。

沙特西部红海之滨，小城延布生机盎然，员工们在中沙延布炼厂紧张忙碌着。这一中沙元首共同见证的两国能源合作示范项目，助力沙特经济转型升级，惠及当地发展民生，书写两国合作共赢的温暖故事。

沙特萨勒曼国王国际综合港项目、中埃苏伊士经贸合作区、中国阿联酋产能合作示范园……高质量共建“一带一路”，中国同阿拉伯国家的合作领域不断拓展。

新冠疫情发生以来，中方毫无保留地向阿方分享抗疫经验和医疗技术，为阿拉伯国家提供抗疫物资援助。阿拉伯国家和人民也纷纷向中方表达慰问、伸出援手。

双方相互支持、密切合作，用实际行动践行构建中阿命运共同体的郑重承诺。

2021年8月，一场中国与阿拉伯国家跨越山海、风雨同行的友好之约，第五届中国－阿拉伯国家博览会在宁夏拉开帷幕。

通过每两年举办一届的中阿博览会，中阿之间达成多项合作，合作领域不断扩大，合作关系更加紧密，开创了中阿合作新境界。

面向未来，中国和阿拉伯国家将继续心手相连，让传统友谊薪火相传，让友好合作历久弥坚，携手构建面向新时代的中阿命运共同体，为促进世界持久和平与共同发展不断作出新的贡献。

总策划：袁炳忠

策划：刘刚

出品人：孙志平、张浩

制片人：米立公、吴中敏

统筹：秦大军、关桂峰

编导：董博涵

配音：胡函博

记者：余福卿、杨依然、姚兵、隋先凯、刘海、杨植森、胡冠、王海洲、王东震、段敏夫、田野、张海舟、章林、黄灵、汤洁峰、曹佩弦、吴丹妮、熊思浩、李碧念、柳伟建、董亚雷、张淼、苏小坡、马意翀

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(责编：赵光霞、袁勃)