新华社渥太华12月7日电（记者林威）加拿大银行（央行）7日宣布加息50个基点，将基准利率上调至4.25%。这是今年加拿大银行第七次加息。

加拿大银行同时宣布继续缩减资产负债表规模，以配合加息政策，进一步缓解通胀压力。

加拿大银行说，加拿大10月份通胀率保持在6.9%，核心通胀率保持在5%左右，许多加拿大人经常购买的商品和服务价格大幅上涨，短期通胀预期仍在上升。

加拿大银行说，第三季度经济增长高于预期，经济继续在需求过剩的情况下运行。紧缩的货币政策正在抑制国内需求，第三季度消费放缓，房地产市场下滑。加拿大经济增长预计将在今年年底和明年上半年基本停滞。

新冠疫情2020年年初在加拿大暴发后，加拿大银行迅速下调基准利率，从当年2月的1.75%一路下调至3月的0.25%。今年3月，加拿大银行宣布加息25个基点，4月和6月分别宣布加息50个基点，7月和9月分别大幅加息100个基点和75个基点，10月份加息50个基点，将基准利率上调至3.75%。

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