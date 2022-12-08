人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

加拿大央行宣布上调基准利率至4.25%

2022年12月08日09:03 | 来源：新华网
小字号

新华社渥太华12月7日电（记者林威）加拿大银行（央行）7日宣布加息50个基点，将基准利率上调至4.25%。这是今年加拿大银行第七次加息。

加拿大银行同时宣布继续缩减资产负债表规模，以配合加息政策，进一步缓解通胀压力。

加拿大银行说，加拿大10月份通胀率保持在6.9%，核心通胀率保持在5%左右，许多加拿大人经常购买的商品和服务价格大幅上涨，短期通胀预期仍在上升。

加拿大银行说，第三季度经济增长高于预期，经济继续在需求过剩的情况下运行。紧缩的货币政策正在抑制国内需求，第三季度消费放缓，房地产市场下滑。加拿大经济增长预计将在今年年底和明年上半年基本停滞。

新冠疫情2020年年初在加拿大暴发后，加拿大银行迅速下调基准利率，从当年2月的1.75%一路下调至3月的0.25%。今年3月，加拿大银行宣布加息25个基点，4月和6月分别宣布加息50个基点，7月和9月分别大幅加息100个基点和75个基点，10月份加息50个基点，将基准利率上调至3.75%。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部