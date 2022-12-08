人民网布鲁塞尔12月7日电 （记者牛瑞飞）近日，由浙江省文化和旅游厅、浙江大学主办，中国驻比利时大使馆和欧盟亚洲中心协办的“文明的光旅：中国历代绘画大系之宋画欧盟特展”在比利时布鲁塞尔开幕。中国驻比利时大使馆大使曹忠明，中国驻欧盟使团项晓炜公参、熊伟公参，欧盟亚洲中心主席皮特·斯蒂尔，欧洲议会议员安德烈亚斯·施瓦布等来自欧洲政界、商界、艺术界的60位嘉宾出席了开幕式。

本次展览共分为“人物市井·社会经济的切片”“花鸟·飞跃的生命”“山水·外化的精神世界”三个板块，分别通过宋代市井画、花鸟画、山水画的专题展示中国传统绘画作品。市井篇反映宋代社会经济发展、文人地位提升及社会各个阶层的共同艺术喜好；花鸟篇体现宋代文人在用细腻优美的技法进行写实之外，又借画进行意境悠远的主观叙事，从而实现诗画合一；山水篇展现宋画清新雅洁、宁静恬适的美学理念以及宋代文人的精神世界。展览现场同时有丰富的中国传统文化互动活动，包括VR山水观影、花艺、香道、茶道、活字印刷术和拓印等宋式文化体验区，将浙江宋韵文化与“中国历代绘画大系”《宋画全集》精彩融合，带给欧洲民众一场鲜活生动的宋韵文化盛宴。现场嘉宾纷纷表示此次展览让他们穿越回了1000年前，中国宋代繁荣的社会风貌和美学造诣让人叹为观止，而宋代艺术家通过绘画表现出来的精神世界更让人着迷。

浙江省文化和旅游厅党组书记陈广胜在致辞中表示，“宋”代以风雅繁盛著称，由此塑造的艺术成就，被不少人誉为中国的文艺复兴，而其间诞生的宋画则成为人类文明的共同财富。文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。开放包容、兼收并蓄的文明才有旺盛的生命力。希望“文明的光旅”宋画展如同光一般，在纪录历史、照亮未来的同时，更能促进中国宋韵文化与欧洲文化的“美美与共”。

中国驻比利时大使馆大使曹忠明在开幕致辞中表示，本次特展借助科技的力量，让观众可以更好地感受到千年以前的人情风物以及宋代艺术家们的高超技艺，为中比绘画交流提供了独特契机，有助于比利时民众进一步了解中国绘画，为其了解中国文化打开新的窗口，推动中比关系进一步发展。

欧盟亚洲中心主席皮特·斯蒂尔在开幕式致辞中表示，文化交流是促进对话、弥合分歧的有效手段，在全球化挑战愈渐凸显的时代，与亚洲的文化交流比以往任何时候都更为重要。今天展出的画作突出了宋代的艺术成就，散发着宁静自然的和谐气息。欧洲议会议员安德烈亚斯·施瓦布在致辞中分享了文化遗产对自己家乡的重要性，并强调，今天的111幅宋画向我们展示的远不止是作者的高超技艺，每一幅画都在讲述一个故事，反映了宋代的哲学思想。欧洲文艺复兴和宋朝的文化遗产对人类的启示是永恒的，西方和东方文明之间应加强对话。

展览现场还举办了宋韵文化沙龙。欧洲著名钢琴家尚·马龙为现场嘉宾演奏了钢琴曲《浙江的启迪》，他曾多次造访浙江，从浙江的美景和深厚的人文气息中得到灵感谱写下演奏的曲子。

根特大学教授、国际知名汉学家安东平以“宋朝的伟大遗产：从历史脉络到艺术成就”为主题同与会嘉宾分享他对宋代文化艺术的见解。安东平表示，宋代是中国经济和文化发展的繁荣时期，伴随着印刷技术的发明，宋人对哲学和宗教的思考传播到中亚乃至更遥远的地区。以《山径春行图》及《溪山行旅图》为例，安东平从人物、自然景观、画中诗词等各个角度向与会嘉宾展示了品鉴宋画的方法。

根特大学中国平台负责人卢克·塔尔维同与会嘉宾分享他对浙江历史和宋代文化的见解，他提到，从“建德人”在此定居到吴越文化再到江南文化，浙江可以被称为是中国古代文明的发源地。起源于宋代的活字印刷、火药等技术发明通过丝绸之路传到西方，为社会的发展奠定了基础。

宋画呈现了浙江钟灵毓秀、人文厚泽的万千气象，凝聚着中国艺术的极致审美。据悉，参加本次展览的百余件精品宋画全部来自历时17年编纂的“中国历代绘画大系”之《宋画全集》高精度打样稿。作为目前最完整的宋画图像文献宝库，它是浙江与海内外100多家知名博物馆、大学、文化机构等诚挚合作的成果。“中国历代绘画大系”由浙江大学、浙江省文物局自2005年起编纂出版，历时17年，联合海内外263家文博机构，收录中国古代绘画精品佳作12405件（套），涵盖了绝大部分传世的“国宝”级绘画珍品，是一项纵贯历史、横跨中外的国家级重大文化工程。

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