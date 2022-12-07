当地时间12月5日，由中国中央广播电视总台发起、30多家阿拉伯国家主流媒体参与的“新征程的中国与世界”中阿媒体研讨会在沙特阿拉伯首都利雅得成功举办。来自沙特、埃及、阿尔及利亚、巴勒斯坦、也门的政府官员、主流媒体负责人、相关机构代表与中国外交部中阿合作论坛事务大使等百余人，围绕新时代中国的新征程与阿拉伯国家的新机遇、推动构建中阿命运共同体的重要意义、中阿媒体如何推动中阿关系朝着更好方向发展等议题，展开深入交流和探讨。与会人士普遍认为，中共二十大擘画了中国未来发展的蓝图，将为阿拉伯国家发展提供参考与借鉴，中阿媒体加强交流合作将助力中阿关系迈上更高水平。

△“新征程的中国与世界”中阿媒体研讨会现场

中国的新征程给阿拉伯国家带来新机遇

中国外交部中阿合作论坛事务大使李琛在主旨发言中表示，面对百年未有之大变局，中国和阿拉伯国家要继续做团结协作的伙伴，坚持支持彼此独立自主探索符合本国国情的发展道路；继续做发展振兴的伙伴，高质量共建“一带一路”、携手落实全球发展倡议；继续做安全稳定的伙伴，推动在地区落实全球安全倡议；继续做文明互鉴的伙伴，为增进中阿民心相通，夯实中阿关系的民意根基贡献力量。

△中国外交部中阿合作论坛事务大使李琛

巴勒斯坦广播电视部部长兼巴勒斯坦国家电视台台长艾哈迈德·阿萨夫在主旨发言中表示，阿拉伯国家和中国有着相近的发展目标及理念，希望双方媒体能够加强交流与合作，努力成为连接双方政治、经济、文化的桥梁纽带，将阿中关系打造成为国际关系的典范。

△巴勒斯坦广播电视部部长兼巴勒斯坦国家电视台台长艾哈迈德·阿萨夫

埃及《金字塔报》副总编塔里格·苏努提表示，阿拉伯国家与中国的关系在过去十年间取得了巨大的发展。2021年，双方贸易总额突破3000亿美元大关，同比增长约37%，这得益于中国倡导的合作共赢理念与阿拉伯国家发展目标相契合。埃中建立全面战略伙伴关系以来，为加强阿中合作贡献了力量，相信未来阿中合作将更加紧密，包括埃及在内的阿拉伯各国也将从中国的发展成果中共享更多机遇。

△埃及《金字塔报》副总编塔里格·苏努提

阿中发展理念相近 共同促进合作共赢

也门新闻部副部长纳吉布·加拉布表示，中国共产党带领中国走出了有别于西方模式的发展道路，通过和平发展，中国不仅成为世界第二大经济体，并且努力构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，为全球治理体系改革贡献中国智慧和力量。包括也门在内的阿拉伯国家可以从中国的发展经验中获得启发，阿中媒体可以加强交流互鉴、平等合作，推动双边关系不断发展。

△也门新闻部副部长纳吉布·加拉布

沙特—中国商务理事会主席穆罕默德·阿吉兰表示，习近平主席在中共二十大报告中指出，中国将加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持高水平对外开放，这让世界看到了一个更加开放更加坚韧的中国。中国提出的“一带一路”倡议与沙特的“2030愿景”深度对接，能源和基础设施项目持续落地，丰富了两国合作内涵，实现了双方互利互惠，两国关系已经成为双边关系的典范。

△沙特—中国商务理事会主席穆罕默德·阿吉兰

阿尔及利亚“丝路新闻网”总编辑阿卜杜·卡迪尔·哈利勒表示，习近平主席提出全球发展倡议和全球安全倡议，对于维护世界和平、稳定与发展具有重要意义，得到了包括阿拉伯国家在内的世界各国的响应和支持。中国的发展将为世界的发展注入更多正能量，期待阿拉伯国家和中国在平等和相互尊重的基础上实现合作共赢，更好造福各国人民。

△阿尔及利亚“丝路新闻网”总编辑阿卜杜·卡迪尔·哈利勒

沙特研究与知识交流中心执行主席阿卜杜拉·库维里特表示，中国和阿拉伯世界都希望在尊重彼此社会制度、不干涉内政的原则下推动关系发展，致力于加强经济合作，惠及双方人民，携手构建以合作共赢为核心的新型国际关系，践行真正的多边主义。

△沙特研究与知识交流中心执行主席阿卜杜拉·库维里特

中阿媒体交流合作助力构建中阿命运共同体

中国教育部外语教学指导委员会阿拉伯语主任委员、北京语言大学中东学院院长罗林表示，随着中阿战略伙伴关系进入新时代，中阿双方应加强媒体合作与交流，以实际行动推动两国关系升级。中阿媒体要共同维护多边主义、积极开展对话交流、推动务实合作与互鉴，更好拉紧中国和阿拉伯国家间的人文纽带，推动构建中阿命运共同体。

△中国教育部外语教学指导委员会阿拉伯语主任委员、北京语言大学中东学院院长罗林

北京外国语大学阿拉伯学院院长刘欣路表示，要构建人类命运共同体，实现民心相通，就要促进多元文化之间的价值认同。随着新时代中阿关系深入发展，中阿媒体交流也应当进一步提升层次，中阿双方媒体既要讲好各自的故事，更要超越对文化符号的简单呈现，传递故事和文化符号背后蕴含的共同价值，为中阿民心相通贡献媒体力量。

△北京外国语大学阿拉伯学院院长刘欣路

沙特国家电视台、沙特国家通讯社、巴勒斯坦国家电视台、也门电视台等30多家阿拉伯主流媒体对研讨会进行了直播和报道。

△多家阿拉伯国家主流媒体对论坛进行报道

（总台记者 张立 穆莉 蔡静莉 李超 周宣 万泽群 孙虎）

(责编：胡永秋、杨光宇)