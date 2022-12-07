作为历史上丝路文明的重要参与者和缔造者之一，阿拉伯国家身处“一带一路”交汇地带，是共建“一带一路”的天然合作伙伴。

近年来，中阿双方高质量共建“一带一路”不断走深走实，双方优势互补，合作共赢，造福地区人民和世界人民。“一带一路”建设落地之处呈现出多姿多彩、生机勃勃的面貌，结出累累硕果。

在开罗以东约50公里的沙漠中，埃及新行政首都中央商务区项目拔地而起。这一项目是埃及国家复兴计划的重要工程和中埃共建“一带一路”的重点工程，积极践行着“一带一路”倡议共商、共建、共享理念。

位于沙特阿拉伯东海岸的萨勒曼国王港项目在“一带一路”框架下推进。该项目是沙特“2030愿景”改革计划的重要组成部分。项目建成后，将成为世界上规模最大的“超级船厂”之一。

位于非洲之角的吉布提积极参与共建“一带一路”。吉布提与中国在基础设施、贸易往来方面的合作项目对接吉布提《2035年愿景》。

近年来，中阿战略伙伴关系取得长足发展，不断走深走实。2021年，中阿双边贸易额近3300亿美元，同比增长37%。

面对新冠肺炎疫情，中国和阿拉伯国家携手抗疫。截至2022年6月，中国已向阿拉伯国家和阿拉伯国家联盟秘书处提供3.3亿剂疫苗。

在共建“一带一路”倡议下，中国和阿拉伯国家合作不断加强，人文交流日趋活跃。

2018年，中阿双方签署《中阿合作共建“一带一路”行动宣言》。双方认为，中阿合作共建“一带一路”倡议是中国和阿拉伯国家提升中阿战略伙伴关系和实现共同发展的良好契机。

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(责编：胡永秋、杨光宇)