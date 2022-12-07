新华社北京12月7日电 题：携手构建面向新时代的中阿命运共同体——写在习近平主席即将出席首届中国－阿拉伯国家峰会和中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问之际

新华社记者韩梁 王薇 刘品然

党的二十大胜利召开后，中国特色大国外交奋楫破浪，开拓前行，书写新的时代篇章。

应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，国家主席习近平于12月7日至10日赴沙特利雅得出席首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。

继出席二十国集团领导人巴厘岛峰会、亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问之后，习近平主席开启中东之旅，为中阿友好合作擘画蓝图，为构建面向新时代的中阿命运共同体指明方向，为地区和世界和平稳定、发展繁荣注入信心与力量。

新时代中国将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，与各国携手并肩，沿着构建人类命运共同体的大道阔步前行。

擘画合作蓝图 引领前进航向

当前，百年变局加速演进，世纪疫情延宕反复，地缘政治紧张与经济格局演变叠加，全球经济衰退风险上升，世界能源、粮食等多重危机叠加，冷战思维、霸权主义、单边主义、保护主义上升，世界又一次站在十字路口。

中国和阿拉伯国家同为发展中国家重要成员，同为国际舞台上重要政治力量，面临相似的历史机遇和挑战，双方比以往任何时候都更需要加强合作、共克时艰、携手前行。

“中方愿同阿拉伯国家一道，继续坚定相互支持，扩大合作，携手打造面向新时代的中阿命运共同体，共同创造中阿关系的美好未来，为促进世界和平与发展贡献力量。”习近平主席擘画的构建中阿命运共同体美好愿景，得到阿拉伯世界热烈响应。

首届中阿峰会的召开，是当前形势下中阿加强团结协作的战略抉择。中阿领导人将规划双方未来合作，推动中阿关系提质升级，进一步凝聚双方在全球治理、发展与安全、文明对话等重大问题上的共识。以中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会召开为契机，双方将赓续中海友好传统，规划未来合作蓝图，促进共同发展繁荣。

中国和阿拉伯国家之间的关系源远流长，在漫长的历史交往中树立了不同民族友好交往的典范。新中国成立70多年来，中国同阿拉伯国家相互尊重、平等相待、互利共赢、互学互鉴，友好合作广度深度实现历史性跨越。

元首外交引领下，新时代的中阿关系展现出蓬勃生机，不断迈上新台阶。

2014年，习近平主席在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上首次提出打造中阿利益共同体和命运共同体，阿拉伯国家积极响应；

2016年，习近平主席访问阿盟总部，全面系统阐释中国新时期的中东政策，规划未来中阿关系发展蓝图，有力提升中阿集体合作水平；

2018年，在中阿合作论坛第八届部长级会议上，习近平主席宣布中阿建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，勾勒打造中阿命运共同体的具体路径；

2020年，在中阿合作论坛第九届部长级会议上，双方一致决定把推动构建中阿命运共同体的主张写入《安曼宣言》，中阿双方就构建命运共同体达成积极共识。

一次次登高望远，一次次真诚呼吁，一次次坚定同行。在习近平主席亲自推动和双方共同努力下，中国和阿拉伯国家把握历史大势，加强顶层设计，谋划发展路径，推动构建中阿命运共同体不断走深走实。

如今，中阿高层交往密切，政治互信不断加强，经贸合作成果丰硕，团结抗疫筑牢屏障，人文交流日益密切，在国际和地区事务中加强协作，树立了发展中国家团结协作的标杆、南南合作的典范。

此次峰会将为中阿战略伙伴关系开辟更广阔的前景，引领中国和阿拉伯国家在构建中阿命运共同体的道路上大踏步前进。

阿联酋萨卡尔战略研究中心主任穆汉纳德·阿扎维认为，海湾国家和中国的关系正日趋紧密，期待习近平主席的此次访问和中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会的举行全面深化彼此关系。“中国与海湾国家加强交流合作，为本地区经济和政治稳定构筑了一道‘安全阀’。”

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫说，阿拉伯国家和中国都是世界上古老、伟大文明的代表，古丝绸之路早已将这两大文明联结在一起，阿中至今保持着密切的贸易往来和文化交流，即将召开的首届中阿峰会将成为发展双方战略伙伴关系的里程碑。

汇聚众行之力 促进和平发展

卡塔尔首都多哈，夜幕下的卢赛尔体育场灯光璀璨，宛若沙漠中的“大金碗”。中国企业设计建造的这座卡塔尔世界杯主体育场，不仅成为国际足坛盛事的见证，还成为卡塔尔新地标，出现在当地10里亚尔新版纸币上。

这是2022年8月11日在卡塔尔首都多哈拍摄的卡塔尔世界杯主体育场卢赛尔体育场。新华社发（尼库摄）

从沙漠到绿洲，从海洋到星空，中阿共建“一带一路”的热潮处处涌现，不断为地区发展增添新气象。

阿拉伯国家地处亚非欧三洲交界地带，以其独特的地理区位、丰富的能源蕴藏、悠久灿烂的文明闻名于世，但一些国家也长期饱受战乱之殇，面临发展之困。

面对“中东之问”，中国的中东政策始终顺应中东人民追求和平、期盼发展的强烈愿望。中国在中东不谋求私利，不搞地缘争夺，不划分势力范围，秉持平等友善的伙伴精神，尊重地区国家自主选择，以真诚合作为中东和平发展注入正能量。

习近平主席提出打造共同、综合、合作、可持续的中东安全架构，为破解中东安全困境提供重要思想启迪。从关于实现中东安全稳定的五点倡议，到政治解决叙利亚问题的四点主张，再到落实巴以“两国方案”的三点思路，中国积极发挥负责任大国作用，为促进地区和平安全积极奔走，为政治解决热点问题主动发声。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。习近平主席站在人类历史发展进程的高度，先后提出全球发展倡议、全球安全倡议，道出了各国人民盼公道、求和平、促发展的共同心声，赢得国际社会普遍认同与支持。

2014年，习近平主席面向阿拉伯世界提出共建“一带一路”倡议，使中阿发展战略对接，让中阿复兴之梦紧密相连，阿拉伯国家应者云集。8年来，中阿既登高望远，也脚踏实地，以务实合作惠及民生，促进地区发展繁荣。中国已同20个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件。双方在能源、基础设施等领域实施200多个大型合作项目，合作成果惠及双方近20亿人民。

这是2021年1月14日在埃及苏赫奈泉拍摄的中埃·泰达苏伊士经贸合作区大门。新华社记者 邬惠我 摄

非洲北角，突尼斯的中阿北斗中心照亮中阿技术合作之路；沙漠绿洲，中企参建的迪拜光热光伏混合发电项目助力阿联酋实现清洁能源目标；红海之滨，中埃·泰达苏伊士经贸合作区带动经济发展，促进就业民生……从数字经济到绿色发展，从人工智能到航空航天，中阿共建“一带一路”结出累累硕果，推动中阿全方位合作进入新阶段。

“一带一路”倡议契合阿拉伯国家经济多元化发展需求，为实现中东地区长久和平繁荣带来希望和力量。阿联酋驻华大使阿里·扎希里说，共建“一带一路”倡议致力于实现共同发展繁荣和相互理解，取得了令人瞩目的成就。中阿合作正在迈入新的“黄金时代”。

面对变乱交织、纷繁复杂的国际环境，中国和阿拉伯国家发展友好关系的决心更加坚定，支持彼此捍卫核心利益的行动更加有力，在促进世界和平发展、维护发展中国家利益方面发挥日益重要的作用。

奏响和合之声 共创美好未来

沙特西部红海之滨，小城延布生机盎然，员工们在中沙延布炼厂紧张忙碌着。这一中沙元首共同见证的两国能源合作示范项目，助力沙特经济转型升级，惠及当地发展民生，书写两国合作共赢的温暖故事。

2022年11月27日，在沙特西部城市延布，中沙延布炼厂的员工在交流。新华社记者 王海洲 摄

中沙两国人民友好交往源远流长，尤其是进入新世纪以来，两国2008年建立战略性友好关系后，双边关系实现跨越式发展。中国提出“一带一路”倡议后，沙特是最早积极响应这一倡议的国家之一。

“中沙都是有着深厚历史和文化积淀的大国，当前又都面临着提高经济发展质量、提高人民生活水平的任务。中方愿同沙方相互借鉴和学习，实现共同发展繁荣。”习近平主席2016年访问沙特时如是说。访问期间，两国元首一致决定建立中沙全面战略伙伴关系，并决定成立中沙高级别联合委员会，推动两国关系驶入快车道。

元首外交引领下，两国政治互信深化，各领域合作成果丰硕。双方一致同意将中沙关系置于各自对外关系中的优先位置，并在涉及彼此核心利益的问题上相互支持。

中国是沙特最大的贸易伙伴国，沙特是中国的重要能源供应国及西亚非洲地区最大贸易伙伴。中沙双边贸易额2021年达到873.1亿美元，同比增长30.1%。

2022年10月1日，工作人员在沙特萨勒曼国王港项目施工建设现场工作。新华社记者 王海洲 摄

2019年1月12日，中沙考古队员在沙特塞林港遗址现场工作。新华社发（王霁摄）

在习近平主席和萨勒曼国王共同关心下，“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”深入对接，两国能源、科技、基础设施建设等领域合作不断深化，人文交流日益密切。如今，中国工人在萨勒曼国王港建设工地挥洒汗水，中国企业参与沙特未来城项目建设，中沙考古人员联合发掘红海古港，沙特民众掀起“中文热”……中沙友好的时代画卷，徐徐铺展开来。

“我期待通过习近平主席此次国事访问，沙中能将两国关系打造成国际上双边关系发展的典范。”沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说。

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼说，“沙特将继续做中国可靠和值得信赖的伙伴”。

孤举者难起，众行者易趋。在双方共同努力和精心培育下，中沙、中阿友谊的大树枝繁叶茂、四季常青。双方践行真正的多边主义，持续扩大务实合作，在国际和地区事务中加强协作、展现担当，为中阿战略伙伴关系不断充实新内涵、注入新动力。

党的二十大报告指出，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。不论国际风云如何变幻，中国始终从战略高度和长远角度看待中阿关系，始终把阿拉伯国家作为中国坚定走和平发展道路、加强同发展中国家团结合作、推动构建人类命运共同体的重要伙伴。

2022年7月20日，在沙特首都利雅得，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛沙特赛区冠军艾哈迈德·苏莱曼在决赛中演讲。新华社记者 王海洲 摄

面向未来，中国和阿拉伯国家将继续心手相连，让传统友谊薪火相传，让友好合作历久弥坚，携手构建面向新时代的中阿命运共同体，为促进世界持久和平与共同发展不断作出新的贡献。

海报设计：潘红宇

(责编：燕勐、刘洁妍)