央视网消息：今天（12月7日），联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议将在加拿大蒙特利尔正式召开，会议简称COP15第二阶段会议。去年10月，COP15第一阶段会议在中国昆明召开，一年来中国生物多样性保护取得新进展。

中国作为联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的主席国，领导大会实质性和政治性事务。联合国开发计划署署长施泰纳在接受央视记者采访时表示，中国在生物多样性保护领域作出了积极贡献。

联合国开发计划署署长 施泰纳：中国推进生物多样性保护，实施关于恢复生态系统和解决森林砍伐的国家发展规划，这不仅有助于中国的可持续发展，还有助于全球的生物多样性保护，防止物种流失，减少碳排放。

施泰纳表示，中国还帮助许多发展中国家推进生物多样性保护，在相关国际合作中发挥了重要作用。

联合国开发计划署署长 施泰纳：中国是当今许多发展中国家的合作伙伴，并在这一合作伙伴关系中开展了（生物多样性保护的）最佳实践，我认为这将给予发展中国家极大帮助。

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