人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

中方坚决反对将粮食能源问题政治化工具化和武器化

2022年12月07日13:40 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国12月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽6日在安理会审议乌克兰人道问题时表示，中方坚决反对将粮食、能源问题政治化、工具化、武器化，同时呼吁国际社会向乌克兰民众提供过冬物资和取暖设备。

耿爽表示，当前全球面临的粮食、能源危机不是生产和需求问题，而是供应链出了问题，国际合作受到干扰。他呼吁撤销单边制裁措施，维护全球经济复苏势头，减少发展中国家落实2030年可持续发展议程受到的冲击。

他说，乌克兰民众正在经历战火和严寒双重挑战，水、电、暖供应严重短缺，人道需求显著增加。国际社会和人道机构要尽快帮助乌克兰修复受损的基础设施，向乌克兰民众提供过冬物资和取暖设备，解决难民和流离失所者等脆弱群体的基本生计。儿童在武装冲突中最易遭受冲击和伤害，应当受到优先保护。

耿爽表示，冲突当事方要严格遵守国际人道法，避免对平民和民用设施发动攻击，保障能源、医疗、教育等关键公共服务正常运转，坚决杜绝核设施与核材料出现安全风险。关于战俘问题，耿爽表示，要尊重战俘权利。

耿爽表示，在乌克兰问题上，中方始终站在和平一边，站在对话一边，站在人道一边。中方将继续同所有爱好和平的国家一道，倡导通过谈判消弭冲突，通过协商化解争端，支持一切有利于政治解决乌克兰危机、有利于恢复欧洲和平稳定的努力。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部