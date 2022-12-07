新华社联合国12月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽6日在安理会审议乌克兰人道问题时表示，中方坚决反对将粮食、能源问题政治化、工具化、武器化，同时呼吁国际社会向乌克兰民众提供过冬物资和取暖设备。

耿爽表示，当前全球面临的粮食、能源危机不是生产和需求问题，而是供应链出了问题，国际合作受到干扰。他呼吁撤销单边制裁措施，维护全球经济复苏势头，减少发展中国家落实2030年可持续发展议程受到的冲击。

他说，乌克兰民众正在经历战火和严寒双重挑战，水、电、暖供应严重短缺，人道需求显著增加。国际社会和人道机构要尽快帮助乌克兰修复受损的基础设施，向乌克兰民众提供过冬物资和取暖设备，解决难民和流离失所者等脆弱群体的基本生计。儿童在武装冲突中最易遭受冲击和伤害，应当受到优先保护。

耿爽表示，冲突当事方要严格遵守国际人道法，避免对平民和民用设施发动攻击，保障能源、医疗、教育等关键公共服务正常运转，坚决杜绝核设施与核材料出现安全风险。关于战俘问题，耿爽表示，要尊重战俘权利。

耿爽表示，在乌克兰问题上，中方始终站在和平一边，站在对话一边，站在人道一边。中方将继续同所有爱好和平的国家一道，倡导通过谈判消弭冲突，通过协商化解争端，支持一切有利于政治解决乌克兰危机、有利于恢复欧洲和平稳定的努力。

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