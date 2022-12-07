新华社华盛顿12月6日电（记者孙丁）美国纽约州最高法院一陪审团6日裁定特朗普集团税务诈骗等刑事罪名成立。

根据裁决，特朗普集团两家子公司被定罪，罪名包括税务诈骗、伪造商业记录等17项，涉及帮助特朗普集团一些高管避税的行为。据悉，特朗普集团面临最高160万美元的罚款。据美国媒体分析，特朗普集团未来获得贷款的能力或将因此案受影响。

特朗普集团前首席财务官艾伦·魏塞尔贝格今年夏天同检方达成认罪协议，随后在特朗普集团税务诈骗案审理中出庭作证。

美国前总统特朗普不是本案被告，但检方称特朗普对手下人员避税活动知情，特朗普集团律师则对此否认。目前，特朗普本人被牵扯进几项刑事和民事调查，涉及“国会山骚乱”、干预2020年总统选举计票、机密文件处理不当等。特朗普频繁抨击这些调查受政治动机驱使。

特朗普现年76岁，2017年初至2021年初担任美国总统。在2020年举行的总统选举中，他输给民主党人拜登，但拒绝承认败选。今年11月，特朗普正式宣布再次竞选美国总统。

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