新华社华盛顿12月6日电（记者许缘 邓仙来）美国商务部6日公布的数据显示，受出口疲软影响，10月美国商品和服务贸易逆差额环比上涨5.4%至782亿美元，为连续两个月扩大。

数据显示，主要受天然气、石油等出口额减少影响，10月美国出口额环比下降0.7%至2566亿美元，进口额环比增长0.6%至3348亿美元，导致当月贸易逆差额大幅增加。

具体来看，10月美国商品贸易逆差额环比增加61亿美元至996亿美元。其中，商品出口额减少37亿美元至1760亿美元，工业用品和材料、消费品等出口额均环比下滑。商品进口额则增加24亿美元至2756亿美元。10月，美国服务贸易顺差额增加21亿美元至214亿美元。

分析人士认为，受全球通胀普遍上升影响，10月海外市场对美国石油和天然气等能源产品的需求放缓，导致美国出口疲软和贸易逆差额大幅增加。同时，美联储持续上调联邦基金利率水平导致美元对其他货币汇率大幅上涨，不利于美国出口。未来，随着美联储继续加息，美国出口或将持续疲软，给经济增长带来压力。

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