本报成都12月6日电 （记者宋豪新）3日上午，中老铁路开通运营一周年之际，一列满载电动自行车、石材、瓷砖、灯具等出口商品的国际货运列车从成都双流出发，发往老挝首都万象。这是中老铁路开通以来，首次将区块链技术应用到国际联运链条当中。

据悉，该次试点基于超级账本在互联网上构建由多个组织及排序节点共同构成的联盟链，通过客户端实现运行信息上链、查询和追踪等功能。

数据显示，中老铁路开通一年来，成都双流空铁国际联运港已累计开行中老国际班列61列，运送上千个标箱，实现了上亿元产值。

从整体情况来看，空铁国际联运港已开通经磨憨至万象通达曼谷、仰光、金边等东南亚腹地，经阿拉山口、霍尔果斯出境至欧亚等多式联运通道19条，覆盖俄罗斯、德国、波兰等13个国家，累计运行国际班列285列、10749标箱，新增外贸额15.06亿元，为企业提供了更加稳定的国际供应链保障，节约运输成本79%，缩短物流时效50%。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 08 版）

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