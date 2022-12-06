新华社巴西利亚12月5日电 专访：巴西将全力支持“2020年后全球生物多样性框架”谈判取得成功——访巴西COP15首席谈判代表德阿泰德

新华社记者卞卓丹

“COP15被寄予厚望——达成雄心勃勃的‘2020年后全球生物多样性框架’，巴西将全力支持谈判取得成功。”即将率团参加联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议的巴西首席谈判代表莱昂纳多·德阿泰德表示，将与COP15主席国中国携手，为这一全球框架的达成和实施共同努力。

德阿泰德日前在接受新华社记者专访时说：“巴西和中国拥有稳固的全面战略伙伴关系，可以共同为‘2020年后全球生物多样性框架’的达成及实施作出贡献。”

德阿泰德认为，巴西和中国可以就监测生物群落、改善保护区管理的有益实践经验进行交流，还可以探讨如何引导经济创新，建立基于科学和技术的可持续商业模式，比如通过生物经济的发展，结合生物多样性保护，来应对未来的社会和经济挑战。

作为巴西COP15首席谈判代表，德阿泰德指出，巴西代表团将再次要求发达国家为发展中国家的生物多样性保护行动提供资金、资源和技术支持。

“作为主要生物多样性大国之一，巴西认为这一雄心勃勃的全球框架必须保证所有国家都有资源和能力来施行，并且所有人都能从生物资源中受益。”德阿泰德认为，三个问题是关键：一是建立坚定的保护和恢复目标，以阻止和扭转生物多样性的丧失趋势；二是保证发展中国家得到充足、可预测和易获得的资源，为此必须讨论建立一个融资目标；三是需要为规范使用遗传资源数字序列信息（DSI）找到一个解决方案。

在德阿泰德看来，通过合作和交流，促成建立环境服务支付机制是当务之急。为此，巴西将努力推广源自生物多样性的产品和服务，“这些产品和服务会产生社会、经济和环境效益，有助于适应气候变化和发展循环生物经济”；同时还将致力于推进创新的金融机制，以奖励为生态系统的保护、恢复和可持续管理作出贡献的当地社区。

对于COP15第二阶段会议成果的预期，德阿泰德信心十足：“巴西乐观地认为，扭转全球生物多样性丧失和保持团结的紧迫感，将助力达成一个在目标和实施方式上都雄心勃勃的全球框架，并有可能就DSI相关事务取得共识。巴西将携手COP15主席国中国，一起为实现这些目标而努力。”

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