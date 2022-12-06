毛鹏飞 高炳南

马来西亚南部柔佛州新山市，一座由中国建筑第三工程局马来西亚公司承建的现代化数据中心——万国数据中心正拔地而起。对负责现场施工技术的马来西亚华人工程师张贻龙来说，该项目已成为他加速实现职业理想的平台。“项目已经是我第二个家了，看着项目从无到有，特别有成就感。”

26岁的张贻龙至今记得2019年刚入职中建三局马来西亚公司，就被派往位于新山的房建项目担任技术员的经历。

“虽然我本科学的是工程管理，但当时刚刚毕业，对施工现场，特别是许多一线使用的技术软件并不熟悉，心里很忐忑。”他说，“不过，中国同事给了我很大帮助，鼓励我不要怕犯错，大胆去干。”

做施工计划、协调业主和施工队伍、调整施工图纸……几年间，张贻龙从一个毫无现场施工经验的“小白”迅速成长起来，现在同时负责包括数据中心在内两个项目的现场技术工作，管理着一个四人小团队。

“我的工作就是和各方协调确认技术细节，保证施工图纸没有问题，推进施工顺利开展。”他说。

万国数据中心项目经理黄光强眼中的张贻龙踏实勤奋、聪明好学。“很多东西教一遍就能学会，敢于踏出‘舒适圈’挑战自己，进步很快。”黄光强说，有像张贻龙这样的马来西亚同事，是公司很多业务得以在当地顺利开展的重要原因。

中建三局马来西亚公司总经理吴磊近日介绍，公司自2013年成立以来，建设了多个标志性项目，包括马六甲的文化地标“又见马六甲”剧院和马来西亚电子商务领域最大的物流基础设施项目菜鸟吉隆坡数字物流中枢（eHub），而且这两个项目均获得了中国建设工程鲁班奖（境外工程）荣誉。

“作为积极践行‘一带一路’倡议的中资企业，我们不仅在当地建设优质工程，还致力于建设国际化的人才培养平台。”吴磊说，“我们主要的400多名员工中，外籍员工占一半以上，平均年龄30多岁，绝大多数在马来西亚当地招聘培养，其中也不乏来自叙利亚、巴勒斯坦等国的技术人才。”

张贻龙说，大学临近毕业找工作的时候，他就瞄准了在马中资企业。“我虽然还没有去过中国，但手机里装满了抖音、微信等各种中国软件，看的是中国的电视节目。能在中资企业工作并参与‘一带一路’建设，特别是能回到柔佛州建设家乡，这是很奇妙的缘分。”

3年多来，虽然大部分时间都在项目上，但中资企业丰富灵活的培训让张贻龙和同事们并没有被局限在工地的小圈子中。

“中国专家提供的远程培训和马来西亚公司提供的培训内容很丰富，不仅有和一线建设息息相关的技术类培训，也涵盖了工程管理最新的方式方法。”张贻龙说，有一些培训内容可能暂时还用不上，但相信对他未来的成长很重要。

对张贻龙来说，在中资企业工作还有一层特殊的意义。他说：“我希望能够成为中国同事和马来西亚同事之间沟通的桥梁，让马来西亚同事更好地了解中国。”

张贻龙说：“已经有马来西亚同事在公司担任项目经理，挑起大梁。我希望自己也能够在这里不断进步、不断成长，为马来西亚建设尽一份力，实现自己的职业理想。”

（据新华社电）

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