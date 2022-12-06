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国际回声

2022年12月06日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国经历了巨大的变化，实现了经济社会的新发展。这种令全世界为之惊叹的“中国速度”，依托于中国共产党的坚强领导。中国共产党团结带领中国人民克服一个又一个挑战，不断取得新的成就，令广大国际友人感到高兴和鼓舞。

　　——老挝国会副主席宋玛·奔舍那 

　　

　　在中国共产党坚强领导下，中国取得的最重要成就之一，就是如期打赢脱贫攻坚战。这既是社会主义本质要求的体现，也是中国共产党重要使命的体现。中国在保障人民的生存权、发展权等方面，已经走在世界前列。

　　——摩尔多瓦共产党人党主席、前总统沃罗宁

　　

　　每隔几年看中国，巨大的变化和发展都让我震撼。过去10年，中国持续快速发展。最令我感慨的是中国脱贫攻坚所走过的道路。全面消除绝对贫困、如期全面建成小康社会，中国共产党把承诺变为现实。

　　——法国参议院副议长、法国共产党全国委员会主席皮埃尔·洛朗

　　

　　没有共产党就没有新中国，从构建人类命运共同体理念中，我看到中国共产党的根本宗旨——为人民服务。《习近平谈治国理政》的出版对阿根廷等国家来说非常有价值，帮助我们更好地了解中国领导人行之有效的治国理政经验，让世界更多国家能够借鉴。

　　——阿根廷驻华大使牛望道  

　　（综合本报及新华社报道）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月06日 18 版）
(责编：白宇、岳弘彬)

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