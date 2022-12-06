本报记者 毕梦瀛

在秘鲁首都利马老城的马约尔广场，百余名学生一边聆听工作人员讲解景点历史故事，一边不时对老城悠久厚重的文化积淀发出感叹。他们是秘鲁“学生旅游”活动的首批参与者。该活动由秘鲁外贸和旅游部联合当地教育局开展，旨在通过课堂学习与实地走访城市标志性景点相结合的方式，让学生了解更多秘鲁的历史知识和传统文化。

秘鲁当地教育局与旅游景点为此成立专项工作小组，共同制定与国家基础教育课程相配合的旅游活动。今年的“学生旅游”活动覆盖了来自利马大区和卡亚俄大区共35所公立学校的1000名中小学生，这一项目计划今后在秘鲁全国推广。秘鲁文化部部长桑切斯表示，亲身感受传统文化是学生教育中非常重要的一部分。“学生旅游”活动将结合教育大纲，通过实践带领学生领略传统文化之美。

近年来，秘鲁政府更加重视保护传统文化多样性，从学校教育抓起，努力提升民众文化认同感。秘鲁教育部和文化部持续出台措施，通过多样的文化、教育和艺术活动，促进对传统文化和土著语言的保护及传承。

秘鲁的官方语言为西班牙语，印第安土著人约占总人口的45%，当地使用的土著语言超过40种。然而，在土著居民人口逐渐减少、外来文化冲击等多重影响下，会讲土著语言的人口越来越少，许多土著民族的历史文化习俗日益流失。秘鲁为此设立了全国土著语言日。目前，秘鲁已拥有2.6万多所双语跨文化教育机构，可为超过120万名学生提供西班牙语和土著语言双语教学。多年来，在有关部门、专家学者及学校、社区等多方共同努力下，已有超过15种面向不同教育阶段的土著语言读物、词典、插图等被应用到教学中。

去年，坐落于安第斯山脉的库西卡瓦塞学校获颁联合国教科文组织2021年度可持续发展教育奖。该校很多学生来自周边的克丘亚社区。学校除教授数学、历史、科学等科目外，还开发了一些植根于克丘亚传统文化的特色课程，让年轻一代的原住民学生了解、尊重安第斯山脉传统部落的习俗、语言等。该校负责人表示，只有让孩子们了解自己民族的文化背景和历史传承，才能使他们获得更强的身份认同感和民族自豪感。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)