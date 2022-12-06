本报记者 谢亚宏

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二十国集团领导人巴厘岛峰会宣言提出，建设可持续、有韧性的粮农系统和全球供应链，采取协同行动解决全球特别是发展中国家粮食安全问题，维护粮食供应链正常运转，促进粮农贸易畅通。中国作为负责任大国，在端牢自己饭碗的同时，以实际行动为维护世界粮食安全提供重要助力。

保障全球粮食安全，需要各国合力应对。联合国秘书长古特雷斯近期呼吁，各国应进一步加强协作、携手并肩，为实现联合国2030年“零饥饿”可持续发展目标积极行动。

多地粮食安全问题突出

今年以来，受气候变化等多种因素交织影响，全球多地出现粮食供应短缺、粮价上涨。根据联合国粮食及农业组织（粮农组织）与世界粮食计划署此前联合发布的“饥饿热点”报告，在全球53个国家和地区，面临严重粮食不安全并需要紧急援助的人口或将攀升至2.22亿。

粮农组织在11月份发布的最新一期《粮食展望》报告中指出，2022年全球粮食进口支出将上升至1.94万亿美元，同比增加10%。不断上涨的粮食进口成本，已对较贫穷国家造成严重影响，预计今年低收入国家的粮食进口量将减少10%，这表明低收入国家的粮食获取问题更趋严重。

非洲是全球粮食安全最脆弱的地区之一，其中非洲之角地区情况令人担忧。今年10月以来，该地区降雨量不及同期平均水平的60%，由干旱引发的饥荒或将持续。据统计，该地区有2100万人处于严重的粮食不安全状态，重度急性营养不良人数显著增加，近750万5岁以下儿童受到影响。

联合国开发计划署的报告预计，到2025年，非洲小麦消费量的60%以上需要从非洲大陆以外进口。为缓解极端天气和地缘冲突对农业的负面影响，非盟还将2022年定为“营养年”，为成员国在加强粮食安全和改善营养不良方面提供足额财政保障。非洲开发银行专门拨款10亿美元紧急资金，帮助非洲国家采购谷物。

综合施策推动粮食增产

为应对全球粮食安全挑战，粮农组织早在2019年就推出“手拉手”行动计划，截至目前取得积极效果。该行动计划通过引进数字服务和精准农业、加强极端天气应对等方式帮助贫困人口比例较大的国家实现农业粮食体系转型，目前已有各大洲的54个国家和地区参与到计划中来，其中安哥拉、孟加拉国、厄瓜多尔等国已实现本国农业发展规划与“手拉手”行动计划对接。

今年5月，世界银行宣布，将在15个月内提供300亿美元资金，为非洲、中东、东欧、中亚以及南亚地区推出粮食安全计划，促进粮食和化肥生产，促进贸易，支持弱势家庭和生产者。9月底，国际货币基金组织启动了名为“粮食冲击窗口”的紧急融资工具，为存在紧急国际收支需求，且面临严重粮食安全问题或遭遇严重粮食进出口冲击的国家提供更多紧急贷款渠道，该窗口的开放期限为一年。

粮农组织近期还主办了第二届世界粮食论坛，提出要促进青年参与、为脆弱国家寻求投资、加强科技在推动农业粮食体系转型中的应用等。埃塞俄比亚为解决全国2270万人面临的粮食不安全状况，积极寻求与国际组织加强合作，推广耐旱抗病农作物品种，努力提高单位产出。为提升粮食产量，埃塞政府今年还将小麦种植面积扩大到40万公顷，是去年的两倍多。玻利维亚政府则推动全国1200多个小农生产组织结成合作社，并提供技术援助等服务。该国在经济和社会发展五年计划中将“粮食主权”作为重点工作之一，为此启动专项工作，以加强农业基础设施建设，提升农业脆弱地区韧性。

发展气候智慧型农业也是进一步保障粮食安全的重要手段。在南部非洲农业研究与发展协调中心等资助下，马拉维、赞比亚和津巴布韦的一些农村开始利用轮作等技术，发展气候智慧型农业，试点地区村民的收成达到了其他地区村民的3至4倍。近年来，越南加入全球气候变化智能农业联盟，并在一些地方试点发展气候智慧型农业。如越南中部的广治省，鼓励企业投资气候智慧型农业，选育适合当地土壤和气候的作物品种，并对农民提供相关技术培训和资金支持。当地政府官员表示，气候智慧型农业相比传统种植方法，产量提高了20%到50%，农户收入也提高了约30%。

中国为世界粮食安全提供重要助力

在全球粮食安全面临新的挑战背景下，中国在提升国内粮食安全保障能力的同时，进一步深化农业对外开放合作，持续向有需要的国家和地区提供农业技术支持，帮助各国加强农业能力建设，共同维护世界粮食安全。

今年以来，中国已向有需要的发展中国家提供3万多吨紧急人道主义粮援。中国同140多个国家和地区开展农业科技交流，同发展中国家建立农业合作区并派遣大批专家和技术人员，推广农业技术1000多项，带动项目区农作物平均增产30%—60%，超过150万户小农从中受益。中国持续推进“促进粮食生产专项行动”，在数字和创新农业金融、动植物疫病防治、可持续土壤和水资源管理等领域与各国开展合作。

莫桑比克驻华大使古斯塔瓦说，中国通过与非洲国家共享农作物种植技术，持续助力提高非洲国家农业生产力，帮助当地民众摆脱贫困。这种援助模式注重实效，增强了农民自身的生产能力。

粮农组织南南及三方合作司高级协调员张亚辉对本报记者表示，中国在农业发展和农村减贫领域取得了巨大成就，许多发展中国家正在通过粮农组织平台学习中国相关的政策、技术和管理经验。中国所作的贡献有助于实现联合国2030年可持续发展目标，推动全球农业向更高效、包容、有韧性和可持续的方向转型。

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)