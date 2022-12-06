本报记者 孙广勇

东帝汶首都帝力以西约10公里，一座新近建成的现代化集装箱码头已经初具规模。崭新的港口办公大楼矗立在蔚蓝色的大海边，大楼里工作人员来来往往，一片忙碌。

日前，拥有东帝汶第一座现代化集装箱码头的蒂坝港正式开港运营。为确保各项工作进展顺畅，东帝汶政府和港口公司共同开展为期一周的物流业务测试，评估集装箱装卸、费用征缴等各项业务运转情况。东帝汶技术人员奥维拉指着繁忙的港口对记者说：“能在我们国家第一座现代化集装箱码头工作，我很幸运。”

蒂坝港项目由中国港湾工程有限责任公司承建，港口主体为630米长的码头，包括1个7000标准箱泊位和1个3500标准箱泊位。站在办公大楼顶楼远眺，堆场上的集装箱垒成小山，来自世界各地的货物在完成清关手续后，从这里运往东帝汶各地。

此前，位于帝力市中心海滨大道的帝力港是进出东帝汶的唯一国际港口。帝力港附近有多处政府机构建筑，港口泊位和仓储区域无法延伸，难以充分满足当地经济发展需要。受道路条件所限，进出帝力港的大货车还经常发生拥堵。

蒂坝港的建成投运有效改变了这一状况。作为东帝汶建国以来实施的规模最大的港口项目，蒂坝港配备了现代化物流和装卸设备，船舶停靠和货物装卸能力大幅提升。货运司机卡里斯告诉记者：“蒂坝港启用后，海滨大道就很少拥堵了。旧港口将改建成漂亮的邮轮港。”

记者注意到，蒂坝港附近停泊着不少工程船舶。现场工作人员介绍，项目建设中最重要的施工设备之一——海上碎石桩打桩船是由中方设计建造的。该装备有自动定位、钻孔、上料填料、数字化实时监控等功能，大大提高了施工效率。项目经理何文斌介绍，蒂坝湾地质条件复杂，工程技术难题集中在钢管桩沉桩等方面。为此，项目技术人员反复研究论证施工方案，工程最终顺利推进。

信息化软件系统为蒂坝港的高效运行提供了保障。港口负责人劳伦特表示，港口服务系统配备了最新的信息技术设备，提高了集装箱装卸效率。“每个集装箱完成卸货的速度很快，货物流转也随之加快，船舶业主因此能够节省更多成本。”

“蒂坝港项目对东帝汶意义重大。”东帝汶总理鲁瓦克表示，随着港口投入运营，东帝汶的贸易吸引力将显著提升。

2017年，中国与东帝汶签署政府间共同推进“一带一路”建设谅解备忘录。鲁瓦克表示，随着共建“一带一路”深入推进，东帝汶当地基础设施建设和民生福祉都有了明显改善。“蒂坝港投入运营极具代表性，将有力推动东帝汶2011年—2030年发展战略规划的落实，促进东帝汶经济社会发展。”

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 03 版）

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