本报记者 黄培昭

在以色列海滨城市特拉维夫，由中企承建的轻轨红线系统工程正在进行最后的运营测试。不久的将来，特拉维夫居民将在家门口坐上轻轨列车。

特拉维夫轻轨红线系统工程全长23.5公里，是以色列政府特许基础设施建设项目，也是特拉维夫城市轨道交通规划中的第一条轻轨线路，由中国中铁股份有限公司旗下全资子公司中铁隧道局和中铁电气化局成立的联营体公司承建。

3年前，项目员工阿米尔·巴·尼夫加入轻轨红线系统工程建设团队。“我刚加入这个项目时，跟邻居们提起我在轻轨红线系统工程工作，很多人对于项目能否建成怀有疑虑。当我们完成一个又一个关键节点任务，大家的想法慢慢改变了。”尼夫回忆说，列车第一次试运行时，沿线居民纷纷拿出手机拍摄，“这让我觉得自己的工作非常有价值”。

特拉维夫轻轨红线系统工程是中企承建的轻轨项目首次落地发达国家。“大家对线路早日开通充满期待。”尼夫说，轻轨正式通车后将极大方便当地民众出行。据悉，轻轨红线通车后，特拉维夫高峰期公共交通使用率有望由25%提升至40%，将极大缓解城市交通拥堵状况。

特拉维夫轻轨系统共规划有8条线路，全长220公里，总投资约1000亿新谢克尔（约合2048亿元人民币），预计2030年客流量达4.27亿人次，轻轨红线是其中的重要线路之一。

“中国企业帮助特拉维夫打通交通瓶颈值得称赞，解决了市民出行尤其是通勤族上下班难题。”特拉维夫市政厅负责公共关系的官员科恩·玛吉德在接受本报记者采访时表示，中国建设者高效、高质量的工作给当地民众留下深刻印象。“这一工程吸引了多国工程师和技术人员加盟，充分说明了其强大的吸引力。”玛吉德说。

谈起自己眼中的中国同事，尼夫的话质朴而真挚：“中国工程人员敬业、专业又勤奋，了不起！我们欢迎更多的中国项目在以色列落地。”

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 03 版）

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