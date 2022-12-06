新华社北京12月5日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，海外华侨华人和国际友好人士纷纷对江泽民同志逝世表示深切哀悼。

克罗地亚中国和平统一促进会会长陈映烈说，得知江泽民主席逝世的消息，心情非常沉痛。江泽民主席是中国的卓越领导人，他坚持改革开放政策，推动中国经济发展，成功把中国特色社会主义推向二十一世纪。他领导中国加入世界贸易组织，实现香港、澳门的顺利回归，大大提高了中国的国际地位和国际影响力。

南非华人警民合作中心主任李新铸表示，江泽民主席是一位卓越的领导人。在担任中国国家主席期间，江泽民主席带领全国人民毫不动摇坚持经济建设这个中心，坚持改革开放，促进中国经济社会快速发展。江泽民主席的逝世是中国的巨大损失，我们永远怀念他。

东部非洲中国和平统一促进会暨东部非洲中国总商会主席韩军说，江泽民主席在任期间曾对肯尼亚进行国事访问，并在中国驻肯尼亚大使馆看望使馆工作人员和其他中国驻肯机构的代表，作了重要讲话，坚定了我们扎根非洲的决心。他永远活在海外华侨华人心中。

土耳其中资民营企业商会会长李木子对江泽民主席逝世表示深切哀悼。他说，江泽民主席强调中国要发展、要进步、要富强，就必须对外开放。加入世贸组织充分体现了以江泽民为核心的党的第三代中央领导集体总揽全局、与时俱进的远见卓识和深化改革、扩大开放的坚定信心。

斯里兰卡华侨华人联合会会长张旭东说，全体在斯华侨华人对江泽民主席逝世表示沉痛哀悼。江泽民主席为推进中斯双边关系发展作出了重要贡献，是斯里兰卡人民的好朋友。

中国—马尔代夫文化交流协会会长莫芮德说，江泽民主席一生为中国共产党和中国人民辛勤付出，我们对他的逝世深感悲痛，他的卓越领导力和高尚风范将永远激励我们。

马来西亚中国友好协会表示，江泽民主席对马中关系发展作出重大贡献，他于1994年对马来西亚进行国事访问，并多次在国际会议上同马来西亚领导人会晤交流，推动两国经济贸易及其他领域合作，加强双边关系。江泽民主席始终强调改革开放是强国之路，坚定不移地推进各方面改革。他的逝世，是中国人民的损失。

全美华人协会会长乔凤祥说，对于江泽民主席逝世，海外侨胞感到非常悲痛。他说，江泽民主席是享有崇高威望的卓越领导人，深得中国人民和海外侨胞的爱戴、敬仰和尊重。

连日来，国际友好人士也纷纷对江泽民主席逝世表示深切哀悼，称赞江泽民主席成功带领中国实现经济快速增长，取得举世瞩目的成就，为推动中国与多国双边关系稳步发展作出重要贡献。

越共中央委员、越南外交部长裴青山表示，越南党、国家和人民将始终珍视并铭记江泽民同志为发展两党两国关系所作出的巨大贡献。

日本前首相鸠山由纪夫说，江泽民主席以他的重要思想为中国发展作出贡献，我对他的功绩表示敬意，对他的逝世表示深切哀悼。

日本自民党前干事长二阶俊博表示，1998年，江泽民主席对日本进行国事访问，双方发表《中日联合宣言》，宣布两国建立“致力于和平与发展的友好合作伙伴关系”。二阶俊博在回忆自己的访华经历时说：“江泽民主席在人民大会堂热情接待我们的情景仿佛就在昨天。”

斯里兰卡外长萨布里表示，得知江泽民主席逝世的消息，深感悲痛。斯里兰卡外交部在其官方账号上对江泽民主席的逝世表示最诚挚的哀悼，表示“他始终是斯里兰卡的真正朋友”。

新加坡副总理王瑞杰表示，江泽民主席的逝世令我非常悲痛。江泽民主席对国家的奉献将被牢牢铭记。他是新加坡的好朋友。我们深切感念他为两国关系再上层楼所作贡献。

泰国前副总理披尼、正大集团董事长谢国民日前赴中国驻泰使馆吊唁江泽民主席。披尼对中国失去一位伟大的领导人表示深切哀悼；谢国民称赞江泽民主席为中国和世界作出的贡献。

澳大利亚前总理、美国亚洲协会政策研究院院长陆克文日前撰文说，江泽民主席为中国发展作出重要贡献，中国在江泽民主席任内获得2008年夏季奥运会的主办权，这届夏季奥运会被视为中国不断融入世界的一次盛会。

澳大利亚前总理霍华德曾多次在不同场合同江泽民主席会面。他日前在接受《澳大利亚金融评论报》采访时表示，他同江泽民主席之间有密切的关系，尽管双方有分歧，但从澳大利亚的角度来看，这是一种非常富有成效的关系。

美国国际问题专家、《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯说，江泽民主席带领中国实现香港、澳门顺利回归。他为中国发展作出重要贡献，将被长久铭记。

科威特网络媒体《阿拉伯人》报总编、政治分析师法沃兹·巴哈尔说，江泽民主席逝世的消息让人非常悲伤。江泽民主席成功带领中国实现经济快速增长和社会变革，取得举世瞩目的成就，极大提升了中国的国际地位，中国和阿拉伯国家加强了各领域合作。江泽民主席有关不同文明应该在平等的基础上开展对话和交流，彼此借鉴，取长补短等论述为阿中关系发展作出重要贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 03 版）

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